Um Marco, duas defesas. Benfica 0-0 Santa Clara (1.ª parte)

O Benfica, em igualdade pontual com o FC Porto no topo da tabela classificativa, recebe esta terça-feira às 19h15 o Santa Clara no Estádio da Luz, à porta fechada.

Entraram melhor os açorianos no jogo, que conquistaram o primeiro pontapé de canto aos quatro minutos de jogo depois de uma incursão pela direita de Rafael Ramos. Um minuto depois, Thiago Santana - ainda que fora de jogo - surgia isolado no interior da grande área encarnada.

O Benfica demorava a entrar no jogo. Ora porque Seferovic, a jogar em apoios, falhava um passe, ora porque os remates saíam demasiado altos, os encarnados não conseguiam chegar à baliza de Marco.

Tanto demorava que, aos 12 minutos, Thiago Santana surgiu de novo sozinho, mas desta vez estava em jogo. Numa jogada de insistência, o ponta de lança brasileiro ficou só com o guarda-redes encarnado pela frente e, já em esforço, não foi capaz de marcar.

O momento teve o condão de acordar o Benfica que, dois minutos depois, chegava finalmente à grande área açoriana. Com a bola a pingar a poucos metros da baliza, Nuno Tavares foi obrigado a utilizar o pé direito para rematar, o que resultou num remate sem direção.

Marco, o guarda-redes do Santa Clara, estava farto de não participar no jogo. Por isso, em dez segundos, puxou dos galões para fazer duas defesas vistosas. A primeira foi em resposta a um livre de Weigl, com a bola a acabar por sobrar para a entrada da grande área. De lá, Nuno Tavares - que desta vez rematou com o pé esquerdo, obrigou o guardião português a esticar-se de novo, mas desta vez a bola ficou nas suas mãos depois de a ter desviado com sucesso para o relvado.

Onze inicial do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Ferro, Nuno Tavares, Weigl, Gabriel, Taarabt, Pizzi, Rafa e Seferovic.

Onze inicial do Santa Clara: Marco; Rafael Ramos, João Afonso, Fábio Cardoso e Zaidu; Francisco Ramos, Anderson, Osama Rashid e Costinha; Thiago Santana e Carlos Júnior.

O jogo é arbitrado por João Pinheiro, assistido por Bruno Rodrigues e Nuno Manso. O VAR é Rui Costa.

Suplentes do Benfica: Zlobin; Tomás Tavares, Cervi, Zivkovic, Chiquinho, Samaris, Dyego Sousa, Jota e Carlos Vinícius.

Suplentes do Santa Clara: Rodolfo; César Martins, João Lucas, Sagna, Mamadu Candé, Nené, Cryzan, Diogo Salomão e Zé Manuel.