Tomás Tavares titular no Benfica, Jovane de regresso no Sporting

O campeonato dos rivais da Segunda Circular fecha com um dérbi entre ambos. É a partir das 21h15 que Benfica e Sporting disputam, no estádio da Luz, uma partida com pesos diferentes.

Onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Tomás Tavares, Weigl, Gabriel, Pizzi, Cervi, Chiquinho e Seferovic

Onze do Sporting: Maximiano, Ristovski, Quaresma, Coates, Acuña, Nuno Mendes, Matheus, Wendel, Jovane, Plata e Sporar

Suplentes do Benfica: Zlobin, Zivkovic, Dyego Sousa, Rafa, Florentino, Jota, João Ferreira, Carlos Vinícius e Ferro.

Suplentes do Sporting: Renan, Rafael Camacho, Luciano Vietto, Luís Neto, Rodrigo Battaglia, Francisco Geraldes, Cristián Borja, Tomás e Doumbia.

Os encarnados já têm o segundo lugar do campeonato assegurado e sabem que disputam, a 1 de agosto, a final da Taça de Portugal com o FC Porto, em Coimbra.

Já os leões partem para este jogo com a necessidade de fazer pelo menos um ponto para garantirem o terceiro lugar, isto porque mais a norte, em Braga, os arsenalistas recebem o FC Porto. Em caso de derrota sportinguista e vitória bracarense, são os minhotos quem fecha o campeonato no último lugar do pódio.

Certo é que quem garantir este lugar, garante a presença na fase de grupos da Liga Europa. O árbitro da partida é Fábio Veríssimo, com Rui Costa no VAR.