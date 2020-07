Por Guilherme de Sousa 04 Julho, 2020 • 20:15 Partilhar este artigo Facebook

O Benfica regressou este sábado às vitórias ao bater o Boavista por 3-1, com golos de André Almeida, Pizzi e Gabriel. Na segunda parte, Dulanto ainda reduziu para os axadrezados, que não conseguiram evitar a derrota.

O médio brasileiro Gabriel, chamado à titularidade por Nelson Veríssimo, foi o homem do encontro ao apontar um golo e duas assistências.

Eis uma nova era no Benfica. No primeiro jogo após a saída de Bruno Lage, Nelson Veríssimo, o técnico interino, fez três alterações na equipa inicial em relação ao último jogo, a derrota na Madeira: Rúben Dias, Gabriel e Seferovic.

Com seis pontos de diferença para o líder do campeonato, o FC Porto, o Benfica procurava colocar ponto final na série de maus resultados. Na Luz, os campeões nacionais não festejam uma vitória desde fevereiro, uma das piores campanhas de sempre dos encarnados.

Do lado do Boavista, que ocupa a nona posição da I Liga, o treinador Daniel Ramos fez duas alterações, optando por dar a titularidade ao veterano central Ricardo Costa e Obiora.

O encontro começou com a equipa forasteira a pressionar os encarnados de forma muito agressiva, impedindo o Benfica de sair para o ataque. Mas o primeiro golo do jogo chegou ao minuto 13 para as águias.

Gabriel viu André Almeida a isolar-se no ataque e, numa tentativa de corte do guardião Helton Leite, o lateral do Benfica conseguiu o ressalto e rematou para o primeiro golo do jogo. No primeiro remate à baliza, os encarnados inauguraram o marcador.

O Benfica ganhou confiança com o golo, o que se notava na atitude dos jogadores em campo. Apesar da insistência dos axadrezados, os encarnados conseguiam surpreender a defensiva adversária. Exemplo disso, um passe magistral de Chiquinho, aos 28 minutos, que isolou Seferovic.

Nelson Veríssimo na estreia como treinador principal do Benfica © Lusa

Na cara de Helton Leite, o avançado suíço não marcou por que o guardião boavisteira estava atento e redimiu-se do erro que culminou no primeiro golo, numa grande defesa.

Dois minutos depois, após uma nova grande defesa de Helton Leite, surgiu o segundo golo dos encarnados.

Gabriel levantou a cabeça e viu a desmarcação, nas costas da defesa do Boavista, de Pizzi, que de cabeça, surpreendeu o guarda-redes adversário, colocando a bola nos fundos das redes dos axadrezados.

Depois da série de maus resultados e instabilidade na equipa, o Benfica mostrava confiança com dois golos de vantagem sobre o Boavista. Mas a equipa de Daniel Ramos nunca desistiu de ir à área de Vlachodimos.

Na sequência de uma bola parada, aos 38 minutos, o Boavista conseguiu introduzir a bola na baliza do Benfica, mas o lance foi invalidade pela equipa de arbitragem por fora de jogo.

Mas logo a seguir o Benfica criou uma jogada coletiva que terminou com um disparo indefensável de Gabriel. Depois de duas assistências, o brasileiro aproveitou o espaço concedido à entrada da área e desferiu um remate muito colocado, que não deu qualquer hipótese a Helton Leite.

A segunda parte começou com uma nova oportunidade de golo para o Benfica. Chiquinho desceu no terreno para vir buscar a bola e servir Pizzi. Em boa posição, o internacional português rematou para mais uma boa defesa de Helton Leite, que desviou a bola para canto.

Aos 56 minutos, os avançados do Benfica, com destaque para Chiquinho, voltaram a criar muitas dificuldades à defensiva axadrezada. O ex-Moreirense serviu, por duas vezes, Seferovic, mas faltou confiança ao suíço.

Aos 64 minutos, o Boavista conseguiu conquistar a posse de bola e um livre indireto no meio campo. Na sequência da bola parada, os panteras negras conseguiram reduzir a desvantagem, com Dulanto a rematar de primeira, de pé esquerdo, para uma grande execução.

Aos 80 minutos, já com várias alterações em campo, Nuno Tavares ganhou a linha do lado esquerdo e cruzou para a área, onde estava Carlos Vinícius que cabeceou para o fundo das redes da baliza axadrezada.

Mas o lance foi anulado por fora de jogo do avançado brasileiro.

Até ao apito final, o placar não voltou a mexer. Com este resultado, o Benfica deu um pontapé na crise, com uma vitória na estreia de Nelson Veríssimo no comando técnico da equipa.

Com mais três pontos, o Benfica fica com 67 pontos, menos três que o FC Porto, que defronta este domingo o Belenenses SAD, no estádio do Dragão.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Nuno Tavares; Pizzi, Weigl, Gabriel e Cervi; Chiquinho e Seferovic.

Suplentes do Benfica: Svilar, Ferro, Tomás Tavares, Samaris, Zivkovic, Rafa, Jota, Carlos Vinícius e Dyego Sousa.

Onze do Boavista: Helton Leite; Carraça, Ricardo Costa, Lucas Tagliapietra e Marlon; Fernando Cardozo, Obiora, Gustavo Sauer e Paulinho; Bueno e Cassiano.

Suplentes do Boavista: Bracali, Dulanto, Miguel Reisinho, Idris, Luís Santos, Tomás Reymão, Mateus, Yusupha e Stojiljkovic.