Direto: dragões na frente no Bessa. Boavista 0-1 FC Porto (2.ª parte)

Com três habituais titulares de fora por motivos disciplinar e Marega de volta aos convocados, o FC Porto está obrigado a vencer em casa do Boavista, no jogo que vai encerrar a 11.ª jornada da I Liga de futebol, para se manter na corrida ao primeiro lugar da prova, ocupado pelo Benfica. Veja o Golo