Direto: Bruno Lage não mexe no onze frente ao Famalicão

O campeão Benfica recebe este sábado o Famalicão com a certeza de terminar o ano na liderança da I Liga de futebol, em jogo da 14.ª jornada (18:00), a última do campeonato em 2019.

Onze do Benfica: Odysseas; Tomás Tavares, Rúben, Ferro e Grimaldo; Pizzi Gabriel, Taarabt e Cervi; Chiquinho e Vinícius.

Com o calendário até final do ano 'entregue' aos oitavos de final da Taça de Portugal, a meio da próxima semana, e à terceira jornada da Taça da Liga, entre 21 e 22 de dezembro, o campeonato 'oferece' até segunda-feira os últimos jogos do ano.

Hoje, as 'águias' encontram na Luz a equipa sensação desta época, promovida da II Liga e que até à sétima jornada foi líder do escalão principal, à frente de Benfica e FC Porto, com o qual perdeu o comando à oitava jornada (derrota fora por 3-0).

Os famalicenses tiveram resultados distintos frente a dois dos 'grandes', ambos fora: com o FC Porto perderam 3-0 (oitava jornada) e com o Sporting ganharam 2-1 (sexta jornada), em Alvalade. Frente ao Sporting de Braga, também fora, empataram 2-2, à 10.ª ronda.

Seja qual for o resultado de hoje, o Benfica continuará na frente, num momento em que lidera o campeonato com mais quatro pontos do que o FC Porto, que na segunda-feira encerrará a jornada com a receção ao Tondela (oitavo), às 20:15.