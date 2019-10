Por Gonçalo Teles 27 Outubro, 2019 • 14:02 Partilhar este artigo Facebook

Chame-se-lhe domingo gordo ou de maratona, a verdade é que há muito futebol para ouvir e acompanhar na TSF a partir das 15h. As primeiras equipas a entrar em campo são Tondela e Benfica, que se defrontam no estádio João Cardoso a contar para a jornada 8 da Primeira Liga.

Sem Rafa, Bruno Lage optou por lançar Cervi - que ainda não tinha jogado para a Liga - no corredor esquerdo e, face à lesão de RDT, foi Taarabt quem regressou ao onze para jogar nas costas de Seferovic. Entraram melhor os encarnados, com Pizzi a obrigar Cláudio Ramos a ir ao relvado logo no primeiro minuto, depois de ter surgido desmarcado pela direita.

O Tondela inovou em termos táticos neste jogo: optou por um esquema com três centrais (Yohan Tavares, Bruno Wilson e Philipe Sampaio), com dois laterais muito projetados (Moufi e Filipe Ferreira). Lá na frente estava o crónico e supersónico Murillo.

Lá na frente, a estratégia do Tondela parecia resultar: muita pressão, muita largura e Vlachodimos obrigado a jogar mal e para fora. Na defesa, a situação já era outra: os três centrais do Tondela eram obrigados a acompanhar o movimento das quatros peças ofensivas do Benfica e Pizzi, sendo o mais móvel, era quem criava mais problemas.

Voltemos à largura do Tondela: perda de bola de Gabriel, a bola vai à esquerda para Filipe Feirreira, é enviada para o Murillo na direta e Denilson, na passada, rematou da marca de penálti. Vlachodimos defendeu com o pé. No minuto seguinte, era obrigado a voar para responder a Xavier. O greco-alemão era obrigado a aplicar-se a fundo. Os primeiros dez minutos de jogo prometiam.

Ao quarto de hora de jogo, João Pedro fez um falta em zona quase proibida e ofereceu ao Benfica um livre direto à entrada da grande área. Pizzi e Grimaldo tiraram as medidas à baliza. O espanhol errou os cálculos. Os movimentos interiores de Pizzi continuavam a ser a principal arma encarnada e foi de um remate do médio que nasceu o perigo.

Cláudio Ramos defendeu para canto. Grimaldo foi lá batê-lo e Ferro, da marca da grande penalidade, cabeceou com grande potência para o fundo das redes, fazendo o primeiro da partida aos 19'. É o primeiro golo do central nesta época, o quarto pela equipa principal encarnada.

A festa encarnada podia ter acabado no minuto seguinte mas Denilson, a dois metros da baliza, cabeceou por cima. O Tondela viu-se obrigado a correr atrás do resultado e fê-lo com bastante critério, procurando Murillo e Xavier que, na profundidade, aproveitavam as subidas dos laterais encarnados. Tanto que, aos 36', Florentino viu-se obrigado a parar Murillo em falta e foi o primeiro a ver o amarelo no jogo.

Denilson parecia ser o elo mais fraco do ataque tondelense, deixando no ar a sensação de que, com um ponta de lança mais assertivo, o Tondela criaria mais perigo. A primeira parte acabava com o Benfica na frente, num resultado que era melhor do que a exibição encarnada.

Onze do Tondela: Cláudio Ramos; Fahd Moufi, Yohan Tavares, Philipe Sampaio, Bruno Wilson, Filipe Ferreira; João Pedro, Pepelu, Jhon Murillo, Xavier; e Denilson.

Onze do Benfica: Odysseas; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo, Pizzi, Florentino, Gabriel e Cervi; Taarabt e Seferovic.

Suplentes do Tondela: Babacar Niasse, Jaquité, João Reis, Tomislav Strkalj, Ricardo Alves, Jonathan Toro e Richard Rodrigues.

Suplentes do Benfica: Ivan Zlobin, Chiquinho, Jardel, Jota, Gedson, Tomás Tavares e Carlos Vinícius.

O jogo é apitado por Hugo Miguel, assistido por Bruno Jesus e Ricardo Santos. António Nobre é o VAR.

O Benfica é segundo classificado da Liga, com 18 pontos. O Tondela é sexto, com 12 pontos e um jogo a mais.