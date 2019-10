Direto: Corona e Díaz voltam ao onze europeu frente ao Rangers

© Fábio Poço/Global Imagens

Os escoceses vêm aí. Que é como quem diz, o FC Porto recebe esta quinta-feira o Rangers na terceira jornada da Liga Europa. O grupo G apresenta um cenário que é, no mínimo, peculiar: todas as equipas têm três pontos.

Onze do FC Porto: Marchesín, Corona, Pepe, Marcano, Alex Telles, Danilo, Otávio, Uribe, Díaz, Zé Luís e Marega

Onze do Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Helander e Barisic; Jack, Davis, Kamara e Barker; Kent e Morelos

No banco do Rangers vai estar uma velha raposa do futebol do Reino Unido: Steven Gerrard - antigo capitão e campeão europeu pelo Liverpool - é o treinador da equipa de Glasgow. Mas a experiência não fica apenas por aí: Defoe, de 37 anos (apenas menos dois do que os do seu treinador), faz parte do plantel escocês.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Mbemba, Manafá, Bruno Costa, Nakajima, Soares e Fábio Silva

Suplentes do Rangers: Foderingham, Flanagan, Katic, Arfield, Ojo, Defoe e Aribo

O jogo é apitado pelo montenegrino Nikola Dabanović, auxiliado por Milovan Djukić e Vladan Todorović. Miloš Bošković é o quarto árbitro.