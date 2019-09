Por Lusa 30 Setembro, 2019 • 19:11 Partilhar este artigo Facebook

Quatro derrotas e um empate depois, o Sporting iniciou uma nova era, sob o comando do treinador Jorge Silas. O novo técnico, em estreia absoluta na Vila das Aves, organizou a equipa num 4-4-2, com Jesé e Bolasie na frente de ataque. Além da promoção do espanhol à equipa titular, Silas escolheu para o meio campo Eduardo, um jogador que conhece desde os tempos do Belenenses SAD.

Numa crise de resultados e perante o pior arranque de época dos últimos anos, o Sporting "viu" o primeiro lance de perigo pertencer à equipa da casa. Na sequência de um canto do Desportivo das Aves, último classificado do campeonato, a bola sobrou para a meia-lua, onde estava Rúben Oliveira. O médio rematou ao lado, num lance com algum perigo para a baliza de Renan.

O jogo estava com ritmo e repartido, com lances de perigo em ambas as áreas. Os leões tentaram responder e, depois do quarto de hora de jogo, Bolasie fugiu à marcação e conseguiu espaço, à entrada da área. O avançado rematou à figura do guardião Beunardeuau. Antes, o melhor marcador do Aves, Mohammadi isolou-se, mas a bola foi parar às mãos de Renan, que demonstrou segurança.

Aos 26 minutos, Eduardo, titular pela segunda vez na equipa leonina, atirou ao ferro, em mais uma oportunidade do Sporting no jogo.

O Sporting estava melhor no jogo, mas o Aves explorava o contra-ataque. A equipa de Augusto Inácio voltou a assustar Renan, ao minuto 36. Jogada pela esquerda com Wellinton a surgir junto à pequena área. O brasileiro tentou o remate, mas Mathieu anulou o lance. Logo a seguir, Eduardo ensaiou mais uma vez o remate de meia distância, criando muitas dificuldades ao guardião do Aves, que desviou a bola para canto.

Onze do Aves: Beunardeau; Jailson, Mato Milos, Dzwigala e Afonso Figueiredo; Falcão e Luiz Fernando; Rúben Oliveira, Enzo Zidane e Mohammadi; Welinton.

Onze do Sporting: Renan; Rosier, Coates, Mathieu e Borja; Eduardo, Doumbia e Bruno Fernandes; Jesé, Vietto e Bolasie.