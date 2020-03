Por Cátia Carmo 03 Março, 2020 • 19:02 Partilhar este artigo Facebook

Os leões visitam esta terça-feira o Famalicão, num jogo da 23.ª jornada da I Liga, procurando reaproximar-se do terceiro lugar. Os famalicenses tentam regressar às vitórias.

Já rola a bola no Estádio Municipal de Famalicão! É o Sporting que dá o pontapé de saída. Aos 4 minutos, o Famalicão inaugurou o marcador por intermédio de Racic, com remate fora da área.

Três minutos depois do primeiro golo, Diogo Gonçalves aumenta a vantagem do Famalicão. Solto na direita, recebe um passe de Fábio Martins e atira para o segundo golo da noite.

Numa altura em que parou de chover em Famalicão, Coates intervém muito bem e corta a bola de Toni Martínez, que criava mais uma situação de perigo. Aos 14 minutos, mais um remate perigoso da equipa da casa, desta vez com a assinatura de Walterson, a sair ao lado da baliza de Luís Maximiano.

Aos 16 minutos, o Sporting está finalmente muito perto de marcar, num lance onde todo o perigo nasceu nos pés de Jovane Cabral. Sporar falhou o remate. É pontapé de baliza para o Famalicão. Três minutos depois, um remate de Diogo Gonçalves sai rente ao poste esquerdo da baliza dos leões.

Mais uma boa jogada de Jovane Cabral, aos 22 minutos, mas não chega para assustar a defesa dos famalicenses. Seis minutos depois, Plata faz um cruzamento rasteiro à procura de Sporar, mas a bola acaba por ir direta para as mãos de Vaná.

Aos 38 minutos, Racic corta mais um cruzamento de Jovane Cabral. Quatro minutos depois, mais um cruzamento de Jovane Cabral a esbarrar na defesa do Famalicão. Aos 43 minutos, o Sporting esteve perto de colocar a bola na baliza de Vaná através do suspeito do costume: o camisola 77, Jovane Cabral.

Plata, de livre, colocou a bola na grande área do Famalicão, aos 44 minutos, mas Vaná afastou com os punhos. Pouco depois, Fábio Martins vê o primeiro cartão amarelo do jogo. Na sequência deste lance de bola parada, Coates não perdoou e marcou de cabeça.

Intervalo no Estádio Municipal de Famalicão.

Começa a segunda parte! Nos primeiros dois minutos deste segundo tempo, Luís Neto vê cartão amarelo e o Famalicão ganha um livre em posição frontal, que pode levar perigo à baliza dos leões, apesar de ainda ser longe. A bola bate na barreira de dois homens e o lance acaba por não criar perigo.

Aos 57 minutos, Vietto falhou uma boa oportunidade para fazer o empate. Muito boa a intervenção de Vaná, a fechar a baliza dos famalicenses. Com o Famalicão a apostar no contra-ataque, Diogo Gonçalves entra na grande área do Sporting, a criar perigo, mas a defesa dos leões resolve.

Onze Famalicão: Vaná, Riccieli, Nehuén Perez, Roderick, Diogo Gonçalves, Racic, Pedro Gonçalves, Coly, Fábio Martins, Toni Martínez e Walterson.

Onze Sporting: Luís Maximiano, Rosier, Coates, Luís Neto e Acuña, Battaglia, Eduardo, Plata, Vietto, Jovane Cabral e Sporar.

Suplentes do Famalicão: Defendi, Cissé, Alex Centelles, Jorge Pereira, Del Campo, Guga e Anderson.

Suplentes do Sporting: Diogo Sousa, Ilori, Borja, Doumbia, Francisco Geraldes, Rafael Camacho e Pedro Mendes.