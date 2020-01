Douglas seguro. Vitória SC 0-0 FC Porto (1.ª parte)

Por TSF 22 Janeiro, 2020 • 18:56 Partilhar este artigo Facebook

Depois de o Sporting de Braga ter assegurado na terça-feira a primeira vaga da final da Taça da Liga, ao derrotar o Sporting por 2-1, 'dragões' e vitorianos tentam conquistar a segunda vaga.

Ainda o jogo não tinha começado e já havia uma surpresa na equipa do FC Porto: Danilo foi ver o jogo para a bancada, com Sérgio Oliveira a tomar o seu lugar na equipa inicial. Os primeiros quinze minutos de jogo trouxeram aquela que prometia ser a amostra de um jogo intenso, com muito caudal ofensivo e poucas preocupações defensivas: em caso de dúvida, pontapé para fora.

Davidson, Edwards e Lucas Evangelista faziam o Vitória avançar no terreno enquanto nos dragões era Luis Díaz quem investia na manobra ofensiva. Dois minutos depois, tochas no relvado vindas da bancada dos adeptos afetos ao Vitória SC. Tocha vem, tocha vai e tudo ficou sanado.

Douglas, guarda-redes vitoriano, era muitas vezes chamado ao jogo: ora com os pés para matar jogadas em profundidade dos dragões, ora com as mãos de maneira a responder a remates vindos sobretudo dos pés de Marega. Aos 40 minutos, o guardião repetiu a dose para negar aquele que podia ter sido o primeiro golo portista, por Mbemba, depois de um livre descaído para a direita.

Em cima do intervalo, foi Davidson quem teve nos pés a hipótese de desbloquear o marcador, mas já no interior da grande área atirou por cima da baliza.

Onze do Vitória de Guimarães: Douglas, García, Tapsoba, Pedro Henrique, Florent Hanin, Pêpê, André André, Lucas Evangelista, Edwards, Davidson e Bonatini

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Corona, Mbemba, Marcano, Alex Telles, Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Luis Díaz, Marega e Soares

Os 'dragões', segundos classificados da I Liga, procuram a sua quarta presença no encontro decisivo, depois das derrotas em 2009/10, 2012/13 e 2018/19, frente a Benfica, Sporting de Braga e Sporting, respetivamente.

Já os vimaranenses, sextos no campeonato, ambicionam chegar pela primeira vez à final, que vai ser disputada no sábado.