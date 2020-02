Conceição revoluciona onze na visita ao Académico de Viseu

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição © Pedro Rocha/Global Imagens

O FC Porto visita o terreno do Académico de Viseu, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, num jogo marcado para as 20h45. Os dragões tentam repetir a presença na final da competição: no ano passado perderam o troféu para o Sporting.

O Académico de Viseu é o único representante dos escalões inferiores, joga na segunda Liga, e está pela primeira vez nas meias-finais da prova. Por outro lado, o FC Porto tenta vencer a Taça de Portugal pela 17ª vez.

Na antevisão da partida, Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, garantiu que ainda não pensa no clássico do próximo sábado frente ao Benfica, e que "olha para o momento atual do FC Porto com o único pensamento de ganhar o próximo jogo", destacando a importância da prova para o conjunto azul e branco.

Onze do Académico de Viseu: Ricardo Fernandes; Rui Silva, João Pica, Félix Mathaus e Lucas; João Oliveira e João Mário; Zimbabwe, Fernando Ferreira e Luisinho; Jean Patric.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Saravia, Mbemba, Diogo Leite, Manafá, Romário Baró, Vítor Ferreira, Loum, Luis Díaz, Marega e Zé Luís.

Suplentes do Académico de Viseu: Ricardo Janota, Bruno Loureiro, Filipe, Diogo Santos, Latyr Fall, Bruninho e Anthony Carter.

Suplentes do FC Porto: Marchesín, Marcano, Nakajima, Tecatito Corona, Sérgio Oliveira, Soares e Fábio Silva.

Sobre a formação viseense, Sérgio Conceição apontou muitas qualidades, sobretudo no setor defensivo.

O técnico Rui Borges, do Académico de Viseu, retribuiu os elogios, afirmando que o FC Porto é um adversário "fortíssimo". Ainda assim, destaca a "grande determinação do grupo e a ambição de continuar a sonhar e de acreditar que é possível" eliminar o conjunto azul e branco.

Rui Borges afirmou ainda que "hoje em dia, no futebol, já não existem papões como antigamente".