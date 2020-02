Otávio e Zé Luís titulares na receção ao Leverkusen

Luís Díaz foi o autor do único golo portista na primeira mão © Friedemann Vogel/EPA

Por TSF 27 Fevereiro, 2020 • 16:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto, que vem de um triunfo suado para a I Liga, diante do Portimonense (1-0), é anfitrião dos alemães do Bayer Leverkusen, no Estádio do Dragão, sendo que os dragões conseguiram adiar as decisões da eliminatória, graças ao golo do colombiano Luís Díaz na primeira mão.

Onze do FC Porto: Marchesín, Corona, Mbemba, Marcano, Alex Telles, Otávio, Sérgio Oliveira, Uribe, Luis Díaz, Marega e Zé Luís.

Onze do Bayer Leverkusen: Hradecky, Lars Bender, Tah, Bender, Tapsoba, Sinkgraven, Havertz, Demirbay, Amiri, Alario e Diaby.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Pepe, Manafá, Nakajima, Loum, Aboubakar e Soares.

Suplentes do Bayer Leverkusen: Ozcan, Dragovic, Weiser, Bailey, Baumgartlinger, Palacios e Bellarabi.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, prometeu, na antevisão à partida, uma equipa "a um nível alto para poder vencer" o jogo desta quinta-feira, frente ao Bayer Leverkusen, da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol.

Apesar de os dragões terem perdido o primeiro desafio da eliminatória, na Alemanha, por 2-1, o técnico portista garantiu que o grupo retificou o que não correu bem nesse desafio, vincando a experiência da sua equipa nas competições europeias.

O FC Porto recebe esta quinta-feira o Bayer Leverkusen, em partida da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, agendada para as 17h55, e que terá arbitragem do romeno István Kovács.

No embate da primeira mão, os 'dragões' foram derrotados por 2-1, com Alario e Havertz e fazerem os tentos dos germânicos, e Luís Diáz a reduzir para a formação portuguesa