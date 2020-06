Azuis e brancos à procura da vitória. FC Porto 0-0 Boavista (1.ª parte)

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto © Miguel Pereira/Global Imagens

O FC Porto discute esta terça-feira com o Benfica a liderança da I Liga. Enquanto os encarnados recebem o Santa Clara, os dragões jogam em casa frente ao Boavista, em dois jogos que contam para a 28.ª jornada.

Os azuis e brancos entram em campo às 21h15, no dérbi da cidade do Porto frente ao Boavista, no Estádio do Dragão, que vai ser arbitrado por Artur Soares Dias, também da associação portuense.

Já rola a bola no Estádio do Dragão! Aos três minutos, Sérgio Oliveira bateu um livre em posição perigosa, com o pé direito, mas a bola saiu por cima da baliza de Helton Leite. Oito minutos depois, Soares fez um cruzamento perigoso para a grande área adversária, mas o esférico acabou nas mãos do guarda-redes do Boavista.

Neste início de jogo, o Boavista está a defender bem, mas precisa de ter um pouco mais de bola. Aos 13 minutos, um belo movimento de Pepe, ao fugir da marcação. O capitão do FC Porto consegue cabecear, mas a bola saiu a rasar o poste. Ainda assim, conseguiu arrancar aplausos do banco dos dragões. Um lance de muito perigo.

Aos 20 minutos, o camisola 14 do Boavista tentou receber um cruzamento na grande área do FC Porto, mas a receção não correu bem e o esférico acabou nas mãos de Marchesín. Um minuto depois, Otávio viu cartão amarelo por uma falta.

Yusupha, aos 31 minutos, rematou à baliza de Marchesín e obrigou o guarda-redes portista a uma defesa a dois tempos. Sérgio Conceição não está a gostar da sintonia do corredor esquerdo do FC Porto, entre Alex Telles e Luís Diaz.

Aos 35 minutos, Luís Diaz cruzou para a cabeça de Marega, mas o cabeceamento saiu sem perigo, para as mãos do guardião do Boavista.

Onze inicial do FC Porto: Marchesín; Tomás Esteves, Mbemba, Pepe, Alex Telles; Sérgio Oliveira, Otávio, Corona, Luís Díaz; Marega e Soares.

Onze inicial do Boavista: Helton Leite; Marlon, Ricardo Costa, Dulanto, Fabiano; Idris, Sauer, Paulinho, Carraça; Yusupha e Bueno.