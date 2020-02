Alex Telles marca de penálti. FC Porto 1-0 Académico de Viseu (1.ª parte)

Por Cátia Carmo 12 Fevereiro, 2020 • 19:38 Partilhar este artigo Facebook

Os dragões têm tudo a seu favor para garantir presença no Jamor. Depois do empate a uma bola no Fontelo, o empate a zeros chega para os azuis se apurarem para a final, onde já está o Benfica.

Já rola a bola no Dragão. Uma bola bem recuperada por Alex Telles deu origem a uma boa oportunidade de remate para Nakajima, que acabou por ser desviado para canto. Este lance de bola parada originou a outro logo a seguir, do lado oposto. Na sequência deste canto, Diogo Leite cabeceou ao lado da baliza de Ricardo Fernandes.

Aos 10 minutos, João Pica viu cartão amarelo por derrubar Nakajima. Livre perigoso para o FC Porto. Alex Telles bateu a bola parada e Diogo Leite ainda desviou de cabeça, mas o esférico saiu pela linha final. Pontapé de baliza para o Académico de Viseu. Sete minutos depois, Zé Luís é derrubado na grande área do Académico de Viseu e o árbitro Manuel Oliveira assinala penálti. Chamado a converter, Alex Telles marca e inaugura o marcador.

Atrapalhação na grande área do Académico de Viseu aos 21 minutos, depois de um livre de Vitinha. Os adeptos da equipa forasteira fazem-se ouvir no Dragão e puxam pela equipa num momento delicado. O FC Porto está confortável no jogo, sem acelerar muito. Três minutos depois, novamente pânico na grande área do Académico de Viseu. Luis Díaz tem a possibilidade de dilatar a vantagem, mas remata contra as pernas de um jogador do Académico.

Na primeira meia hora de jogo, Kelvin vê cartão amarelo. Aos 35 minutos, Manafá teve uma boa oportunidade para marcar, mas o remate saiu fraco e à figura do guarda-redes Ricardo Fernandes.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Manafá, Mbemba, Diogo Leite e Alex Telles; Uribe e Vítor Ferreira; Corona, Nakajima e Luis Díaz; Zé Luís.

Onze do Académico de Viseu: Ricardo Fernandes, Rui Silva, João Pica, Félix Mathaus e Jorge Miguel; Kelvin, João Oliveira, Fernando Ferreira e Luisinho; Jean Patric e João Mário.

Suplentes do FC Porto: Marchesín, Saravia, Sérgio Oliveira, Romário Baró, Marega, Aboubakar e Soares.

Suplentes do Académico de Viseu: Ricardo Janota, Filipe, Lucas, Diogo, Bruninho, Latyr Fall e Carter.