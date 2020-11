Marchesín nega o primeiro. Marselha 0-0 FC Porto (1.ª parte)

Por TSF 25 Novembro, 2020 • 19:00 Partilhar este artigo Facebook

O FC Porto enfrenta, esta quarta-feira, o Marselha de André Villas-Boas num jogo a contar para a quarta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

Os dragões, com seis pontos, ocupam o segundo lugar do grupo atrás do Manchester City. Já os franceses estão em último, com zero pontos.

No dia em que o mundo do futebol e o universo portista se despediram de Diego Maradona e Reinaldo Teles, este é um jogo de emoções fortes. Antes da partida, Villas-Boas tentava falar do dirigente portista com a voz embargada. Em campo, os fumos negros pintam a camisola dos jogadores, com peso a dobrar para os portistas.

O FC Porto entrou em campo com uma mudança no setor médio: Grujic rendeu o lesionado Uribe e assumiu as funções mais defensivas do miolo. Lá na frente, Marega corria e fazia correr, apoiado de perto por Luis Díaz.

Foi preciso esperar 15 minutos para que se assistisse à primeira grande oportunidade do jogo. Os franceses beneficiaram de um livre descaído para a direita do ataque e, após cruzamento, Marchesín teve de voar para impedir o golo após cabeceamento de Germain.

Com claras dificuldades em jogar de forma fluída, eram ainda assim os franceses quem conseguia criar mais perigo. Aos 28 minutos, Luís Henrique e Germain trabalharam bem sobre a esquerda mas, no momento do último passe, as pernas de Mbemba primeiro e de Manafá depois foram suficientes para acalmar tudo.

Onze do Marselha: Mandanda; Sakai, Álvaro González, Balerdi e Amavi; Kamara, Rongier e Sanson; Thauvin, Germain e Luís Henrique.

Onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Mbemba, Sarr, Zaidu, Grujic, Sérgio Oliveira, Tecatito, Otávio, Luis Díaz e Marega

O jogo é arbitrado pelo sueco Andreas Ekberg, assistido por Mehmet Culum e Stefan Hallberg. No VAR está o espanhol Juan Martínez Munuera.

Suplentes do Marselha: Yohann Pelé, Vanni; Perrin, Nagatomo, Caleta-Car, Cuisance, Strootman, Gueye, Khaoui, Payet, Marley Aké e Benedetto.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Diogo Leite, Loum, Taremi, Nakajima, Romário Baró, João Mário, Felipe Anderson, Toni Martínez, Evanilson, Nanu e Fábio Vieira