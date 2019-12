André Ferreira evita golo de Zé Luís. FC Porto 0-0 Santa Clara (1.ª parte)

© Russell Cheyne/Reuters

Por TSF 19 Dezembro, 2019 • 18:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Numa noite em que o país sentia os efeitos do mau tempo, o Estádio do Dragão, com muitos lugares vazios, foi o palco do penúltimo jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal. FC Porto e Santa Clara defrontaram-se pela terceira vez na presente temporada. Com histórico favorável aos azuis e brancos, Sérgio Conceição fez várias alterações na equipa.

Numa dessas substituições, o técnico do FC Porto, deu minutos a Zé Luís, que teve a primeira oportunidade do jogo. Canto de Alex Telles do lado direito do ataque portista e o avançado cabo-verdiano cabeceou para uma enorme defesa do guardião insular André Ferreira.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Manafá, Pepe, Diogo Leite, Alex Telles, Matheus Uribe, Otávio, Nakajima, Corona, Zé Luís e Luis Díaz.

Onze do Santa Clara: André Ferreira; Rafael Ramos, Fábio Cardoso, César e Candé; Osama Rashid, Francisco Ramos e Nené; Pineda, Schettine e Zé Manuel.