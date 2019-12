Direto: Nakajima titular frente ao Tondela

© Filipe Amorim / Global Imagens

O FC Porto recebe esta segunda-feira o Tondela, em jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, procurando recolocar-se a cinco pontos do líder Benfica.

Os 'dragões' tentam regressar às vitórias, depois do empate (1-1) no terreno do Belenenses SAD, e restabelecer a diferença para o líder e campeão, que goleou em casa o Famalicão, por 4-0, no sábado.

Onze do FC Porto: Marchesin, Corona, Pepe Marcano, Telles, Uribe, Otavio, Nakajima, Luís Diaz, Marega, Soares

Onze do Tondela: Cláudio Ramos, Moufi, Bruno Wilson, Ricardo Alves, Filipe Ferreira; Jaquité, João Pedro, Pepelu, Jhon Murillo, Toro, Denilson

O embate entre o FC Porto e o Tondela, oitavo classificado com 18 pontos, encerra a ronda e o campeonato no ano de 2019. A partida tem início às 20h15.