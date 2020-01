Alex Telles lançado ao intervalo. FC Porto 2-1 Varzim (2.ª parte)

Por TSF 14 Janeiro, 2020 • 17:10 Partilhar este artigo Facebook

O FC Porto recebe o Varzim, da II Liga, nos quartos de final da Taça de Portugal. Os azuis e brancos, finalistas na temporada transata, procuram a 17ª conquista na prova rainha, depois de terem pedido a final do ano passado frente ao Sporting.

Coube a Sérgio Oliveira desperdiçar a primeira grande oportunidade da partida. Luis Díaz serpenteou pela esquerda e cruzou para o "barulho", com a bola a acabar por sobrar para o médio português. Oliveira ensaiou o vólei, mas a bola saiu por cima.

O Varzim não teve medo de entrar no jogo mas depressa se viu rodeado pelo jogo de passes do FC Porto, que veio para esta partida com uma ideia de jogo mais centrada nos apoios e passes curtos, com Luis Díaz a ter carta-branca para "inventar" em conjunto com o colega de corredor Manafá.

Com um quarto de hora de jogo, o domínio do FC Porto era fácil de identificar mas faltava acertar o último passe. Soares e Fábio Silva, embora muito batalhadores no interior da grande área poveira, não conseguiam arranjar espaço para finalizar com rigor.

O FC Porto tanto atacou que, aos 26 minutos, conseguiu mesmo chegar ao golo. Saravia surge pela direita e encontra Otávio que, com uma má receção, perde o timing para o remate. O brasileiro pensou rápido e, de calcanhar, deu para Soares, que finalizou à vontade.

O Varzim não se retraiu com o golo sofrido e, aos 35 minutos, conseguiu mesmo chegar ao empate. Livre direto à entrada da área do FC Porto, ligeiramente descaído para a esquerda do ataque poveiro.

Maciel e Hugo Gomes reúnem-se em torno da bola e o primeiro toca para o segundo, que dispara um remate fortíssimo e a bola voa até ao fundo das redes. Diogo Costa, desamparado, pouco conseguiu fazer para parar o esférico que acabou por entrar no centro da baliza, deixando a sensação de que o jovem português foi mal batido.

Sol de pouca dura. Em cima dos 40', Sérgio Oliveira bate um "canto de mangas arregaçadas" a partir da esquerda e o espanhol Marcano - que esta noite capitaneou o FC Porto - cabeceou para o fundo das redes.

O intervalo chegou com o FC Porto em vantagem, mas Conceição não estava satisfeito e, por isso, lançou Alex Telles na partida para o lugar de Saravia. O argentino passou praticamente ao lado da primeira parte, apesar de ter estado na jogada do primeiro golo dos dragões.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Saravia, Mbemba, Marcano, Manafá, Otávio, Matheus Uribe, Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Fábio Silva e Soares

Onze do Varzim: Ismael, João Amorim, Alan, Hugo Gomes, Cerveira, Baba, Rui Moreira, Pedro Ferreira, Lumeka, Leonardo Ruiz e Frédéric Maciel

O Varzim visita o Dragão depois de uma derrota frente ao Académico de Viseu, numa altura em que ocupam a quinta posição da segunda liga, a sete pontos dos lugares de subida.

Para este encontro, o treinador dos 'dragões', Sérgio Conceição, não conta com Corona, castigado, e com Pepe e Nakajima, lesionados.