Rúben Semedo estreia-se em convocatórias da seleção A. Há vários regressos

O selecionador nacional Fernando Santos divulgou, esta quinta-feira, a lista de convocados para o duplo compromisso da seleção A de futebol, frente a Luxemburgo e Ucrânia, do Grupo B de apuramento para o Euro2020. A principal novidade é a inclusão de Rúben Semedo, defesa-central do Olympiacos, que se estreia em chamadas para a seleção principal.

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício, José Sá, Beto

Defesas: Ricardo Pereira, Nelson Semedo, Pepe, José Fonte, Rúben Dias, Rúben Semedo, Raphaël Guerreiro e Mário Rui

Médios: William, Danilo, João Moutinho, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Mário e Pizzi

Avançados: João Félix, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Guedes, Bruma, Rafa e André Silva

Os campeões europeus recebem o Luxemburgo em 11 de outubro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e deslocam-se a Kiev no dia 14, para defrontar a Ucrânia, que lidera o agrupamento.

Em caso de vitória nos dois jogos, e se a Sérvia não vencer na Lituânia, também no dia 14, Portugal garante logo um lugar na fase final do próximo Europeu e mantém-se na luta pelo primeiro lugar do grupo com os ucranianos.