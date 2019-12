Mengão regressa dos balneários a todo o gás. Flamengo 1-1 Al-Hilal (2.ª parte)

Salem a festejar o golo do Al-Hilal © Ibraheem Al Omari/Reuters

Por Cátia Carmo 17 Dezembro, 2019 • 16:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Flamengo defronta esta terça-feira, em Doha, o Al-Hilal, na primeira meia-final do Mundial de clubes, agendada para as 17h30 (hora de Lisboa). A outra meia-final colocará frente-a-frente os ingleses do Liverpool e os mexicanos do Monterrey, na quarta-feira.

Na antevisão ao jogo, o treinador do Flamengo, o português Jorge Jesus, colocou o Mundial de clubes de futebol "ao nível da Libertadores e da Champions" e voltou a relativizar uma possível final entre o campeão brasileiro e o Liverpool.

Depois de o primeiro canto do jogo ter sido para o Flamengo, o Al-Hilal ganhou três cantos consecutivos aos seis minutos. Nenhum deles causou grande perigo à baliza da equipa brasileira. O Flamengo está a ter alguma dificuldade em manter a posse de bola.

Aos 10 minutos houve um houve uma entrada fora de tempo de Pablo Marí, que deu origem a um livre para o Al-Hilal. Seguiu-se uma jogada combinada da equipa da Arábia Saudita, que acabou por ganhar canto.

Depois de Gerson ter estado perto de fazer o primeiro do Flamengo aos 14 minutos, após de um erro do guarda-redes Almuaiouf, foi a ver do Al-Hilal deixar os adversários a tremer. Valeu ao Mengão de Jesus uma grande defesa de Diego Alves, a evitar o golo de Salem. Na recarga, Gomis rematou por cima.

Aos 18 minutos, Salem inaugurou o marcador, que rematou já dentro da área. Diogo Alves ainda tocou na bola, mas o desvio foi insuficiente. Dois minutos depois, Bruno Henrique levou cartão amarelo e arriscou-se a ver o vermelho, por continuar a protestar com o árbitro. Há muita movimentação, mas pouca dinâmica no futebol do Flamengo.

Perto da meia hora de jogo, Alburayk tirou o pão da boca de Bruno Henrique, ao fazer um corte na hora H dentro da grande área. Mereceu o beijo que o guarda-redes Almuaiouf lhe deu a seguir. Cinco minutos depois, Willian Arão é avisado pelo árbitro depois de fazer falta, por trás, sobre Salem.

Desde que marcou o golo, o Al-Hilal deixou de atacar tanto e passou a fechar-se no seu meio campo, impedindo a subida dos dois laterais do Flamengo, por onde costuma chegar a maior parte dos lances ofensivos da equipa brasileira. Os árabes mostraram-se muito disciplinados do ponto de vista defensivo.

A fechar o primeiro tempo, Giovinco viu cartão amarelo por falta sobre De Arrascaeta. O árbitro deu três minutos de compensação, mas ainda houve tempo para também Pablo Marí ver cartão amarelo por falta sobre Eduardo. Foi o terceiro amarelo da partida. Dois deles para jogadores do Flamengo.

Regressado dos balneários a todo o gás, o Flamengo marcou aos quatro minutos do segundo tempo, por intermédio de Arrascaeta. O uruguaio só teve de encostar após assistência de Bruno Henrique.

Onze inicial do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Pablo Marí, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Willian Arão e Gerson; De Arrascaeta, Éverton Ribeiro e Bruno Henrique; Gabriel Barbosa.

Onze inicial do Al-Hilal: Almuaiouf; Alburayk, Al Bulayhi, Jang, Shahrain, Cuellar, Carlo Eduardo, Salem, Carrillo, Giovinco e Gomis.