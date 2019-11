Direto: Frente ao Marítimo, Lage repete onze que empatou em Leipzig

Soccer Football - Champions League - Group G - RB Leipzig v Benfica - Red Bull Arena, Leipzig, Germany - November 27, 2019 Benfica coach Bruno Lage REUTERS/Matthias Rietschel © REUTERS

O Benfica recebe este sábado, a partir das 18h, o Marítimo em jogo a contar para a jornada 12 da Primeira Liga. Os encarnados são líderes do campeonato, com 30 pontos, ao passo que os maritimistas estão na posição 14, com 11 pontos.

Onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Pizzi, Taarabt, Gabriel, Cervi, Chiquinho e Carlos Vinícius

Onze do Marítimo: Amir; Nanu, René Santos, Grolli e Rúben Ferreira; Edgar Costa, Pedro Pelágio, Vukovic e Marcelinho; Getterson e Daizen Maeda.

O árbitro da partida é Fábio Veríssimo, assistido por Rui Teixeira e Pedro Martins. Luís Ferreira será o videoárbitro.