Direto: Gedson e Cervi titulares, Pizzi no banco para o jogo frente ao Lyon

O Benfica recebe o Lyon, no primeiro do duplo compromisso com os franceses no grupo G da Liga dos Campeões em futebol, num jogo em que as águias estão praticamente obrigadas a ganhar.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Florentino, Gabriel, Gedson, Rafa, Cervi e Seferovic

Onze do Lyon: Anthony Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Koné, Terrier, Tousart, Aouar, Cornet, Dembélé e Depay

A competição tem sido um verdadeiro "pesadelo" para os encarnados: na atual época ainda não conseguiram qualquer ponto.

Nas duas jornadas anteriores, a equipa de Bruno Lage perdeu com os alemães do Leipzig, no Estádio da Luz por 2-1, e na visita ao Zenit em São Petersburgo, por 3-1, com desempenhos fracos da equipa.

Para a terceira jornada, o treinador benfiquista já deverá contar com Rafa Silva, lesionado desde o início de outubro, e André Almeida, desde final de setembro, que na terça-feira treinaram sem limitações.

À entrada para a terceira jornada, o Benfica segue em último do grupo G, atrás de Zenit e Lyon, ambos com quatro pontos, e do Leipzig, com três, resultantes do triunfo na Luz na primeira jornada.

Os franceses estreiam na Liga dos Campeões o treinador Rudi Garcia, que na última jornada da 'Ligue 1', em que empatou em casa com o Dijon, substituiu o brasileiro Sylvinho, despedido face aos maus resultados no campeonato.

Ivan Kružliak, da Eslováquia, será o árbitro da partida, e terá como assistentes os compatriotas Tomaš Somolani e Branislav Hancko. Peter Kralović é o 4.º árbitro. Como videoárbitro (VAR) vai estar o polaco Pawel Gil, assistido por Paweł Raczkowski.

Suplentes do Benfica: Zlobin, De Tomas, Pizzi, Jardel, André Almeida, Taarabt e Carlos Vinícius

Suplentes do Lyon: Tatarusanu, Andersen, Rafael, Traoré, Mendes, Reine-Adelaïde e Tete