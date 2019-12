Por TSF 01 Dezembro, 2019 • 18:59 Partilhar este artigo Facebook

Depois de uma goleada na Liga Europa e de um deslize do Famalicão, o Sporting defrontou o Gil Vicente, com a possibilidade de ficar a um ponto do terceiro lugar do campeonato. Os leões desperdiçaram a oportunidade com uma derrota em Barcelos.

A noite na terra do Gil Vicente era fria e o jogo também demorou a aquecer, com as equipas a demonstrarem dificuldades em entrar nas grandes áreas adversárias.

Os leões atacavam mais pela direita, com Jesé a comandar a maioria das jogadas no ataque, mas foi a equipa da casa a fazer o primeiro golo.

O golo surge numa jogada individual de Sandro Lima, pela esquerda, em que o português entra na área sportinguista e oferece o tento ao búlgaro.

O Sporting empata mesmo em cima do intervalo. Após um passe magistral de Bruno Fernandes, Wendel recebeu em cima da área e fez o primeiro dos leões.

O início da segunda parte fica marcado pelo penálti de Acuña, que foi convertido por Sandro Lima.

Apesar de ter voltado a sofrer golo, o Sporting fez por controlar o jogo e por chegar à baliza adversária, muitas vezes sem sucesso.

O jogo ficaria fechado com um golo de Naidji, que saltou do banco para marcar o terceiro e último do Gil Vicente.

Onze do Gil Vicente: Denis; Fernando Fonseca, Ygor, Rúben Fernandes, Henrique Gomes; Claude Gonçalves, Soares e Kraev; Baraye, Sandro Lima e Arthur Henrique.

Onze do Sporting: Luís Maximiano; Rosier, Ilori, Mathieu, Acuña; Doumbia, Wendel e Bruno Fernandes; Jesé, Luiz Phellype e Vietto.

Suplentes do Gil Vicente: Wellington, João Afonso, Lourency, Naidji, Romário, Leonardo e Edwin Vente.

Suplentes do Sporting: Diogo Sousa, Eduardo, Rafael Camacho, Luís Neto, Borja, Miguel Luís e Bolasie.