A seleção portuguesa de futebol, campeã em título, venceu este domingo por 2-0 no Luxemburgo, na última ronda do Grupo B, tendo conseguido o apuramento ainda antes do final do encontro, face ao empate da Sérvia.

O jogo começou com uma oportunidade de golo para Portugal, logo no primeiro minuto, com Cristiano Ronaldo a ter oportunidade de marcar de livre após uma falta sobre Bernardo Silva. No entanto, acabou por atirar contra a barreira.

Aos 7 minutos a oportunidade foi para o Luxemburgo. Jans, na direita, cruzou para o cabeceamento de Deville, mas a bola saiu por cima da baliza de Rui Patrício.

A seleção da casa esteve novamente perto do golo aos 14 minutos. Valeu a Portugal Rui Patrício. Aos 39 minutos, Bruno Fernandes inaugurou o marcador e colocou Portugal no caminho do Euro2020.

Golo da @selecaoportugal ! Bernardo Silva faz uma abertura genial e Bruno Fernandes tem uma recepção de classe e um remate indefensável para o primeiro golo da Seleção. pic.twitter.com/hN34g52dOv - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 17, 2019

Logo após o início da segunda parte, na sequência de um canto, José Fonte rematou de cabeça. A bola bateu na malha lateral da baliza de Anthony Moris e deu a ilusão de golo.

À entrada dos últimos 20 minutos de jogo, o Luxemburgo ainda tinha hipótese de causar uma tarde de pesadelo para Portugal, com a Sérvia a vencer a Ucrânia por 2-1. Aos 73 minutos o selecionador do Luxemburgo decidiu pôr em campo Sinani, um dos melhores jogadores ofensivos da equipa. Tornava-se claro que queriam chegar ao empate.

Numa altura em que Portugal precisava de marcar mais um golo para ficar mais tranquilo e deixar de estar a ganhar pela margem mínima, o árbitro assinalou falta sobre Bruno Fernandes na meia lua da grande área do Luxemburgo. Chamado para bater o livre, Cristiano Ronaldo falhou e ficou cabisbaixo e de braços na cintura.

Aos 86 minutos, um cruzamento de Bernardo Silva encontrou Diogo Jota, que tentou um remate acrobático ao receber a bola. Ronaldo acabou por desviar mesmo na linha de golo para o fundo das redes do Luxemburgo. Estava feito o 0-2. Na Sérvia, o jogo terminava empatado 2-2 com a Ucrânia. Um resultado que garantia o apuramento de Portugal para o Euro2020.

Golo da @selecaoportugal ! Golo de @Cristiano ! Bernardo Silva abre para Diogo Jota que já muito perto do guarda-redes luxemburguês remata e o capitão já em cima da linha de golo confirma. pic.twitter.com/GyRSuz8GM4 - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 17, 2019

Onze inicial do Luxemburgo: Anthony Moris, Dirk Carlson, Lars Gerson, Maxime Chanot, Laurent Jans, David Turpel, Skenderovic, Leandro Barreiro, Vicent Thill, Maurice Deville e Gerson Rodrigues.

Onze inicial de Portugal: Rui Patrício, Ricardo Pereira, Rúben Dias, José Fonte, Raphael Guerreiro, Danilo, Pizzi, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, André Silva e Cristiano Ronaldo.