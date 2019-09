Direto: Já há onzes em Vila do Conde. Saiba quem joga neste Rio Ave - FC Porto

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto © Ivan Del Val/Global Imagens

O FC Porto parte para este encontro com o Rio Ave na terceira posição, com 15 pontos, menos três do que o Benfica - que venceu no sábado o Vitória de Setúbal por 1-0 - e a quatro do surpreendente líder Famalicão, que não larga o topo da classificação, depois de superar em casa o Belenenses SAD, por 3-1.

Onze inicial do Rio Ave: Kieszek; Nélson monte, Borevkovic, Aderllan Santos e Matheus Reis; Tarantini e Filipe Augusto; Carlos Mané, Diego Lopes e Nuno Santos; Bruno Moreira.

Onze inicial do FC Porto: Marchesín; Corona, Pepe, Marcano e Alex Telles; Otávio, Danilo, Uribe e Nakajima; Marega e Zé Luís.