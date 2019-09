Direto: Já rola a bola no Estádio da Luz. Benfica 0-0 V. de Setúbal (1.ª Parte)

Bruno Lage, treinador do Benfica © Filipe Amorim / Global Imagens

O Benfica recebe este sábado, no Estádio da Luz, o Vitória de Setúbal num jogo a contar para a 7.ª jornada da I Liga. Os encarnados vêm de uma vitória fora, com o Moreirense, por 2-1. Os sadinos, por sua vez, empataram sem golos com o Portimonense na última jornada.

Onze inicial do Benfica: Odysseas, André Almeida, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Fejsa, Gedson, Pizzi, Rafa, Taarabt e Seferovic.

Onze inicial do V. Setúbal: Makaridze, Sílvio, Artur Jorge, Pirri, André Sousa, Semedo, Valente, Leandrinho, Berto, Mansilha e Hachadi.

Tiago Martins é o árbitro desta partida e vai ser assistido por Pedro Mota e Rui Cidade. Miguel Nogueira será o quarto árbitro, enquanto no VAR estará Bruno Esteves, auxiliado por António Godinho.

Suplentes do Benfica: Zlobin, Tomás Tavares, Jardel, Gabriel, Caio Lucas, Raúl de Tomás e Vinícius.

Suplentes do V. Setúbal: Milton Raphael, Jubal, Mano, Éber Bessa, Carlinhos, Zequinha e Ghilas.