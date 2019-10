Direto: Começa o jogo na Luz. Benfica 1-0 Portimonense (1.ª parte)

© Filipe Amorim/Global Imagens

O Benfica parte para a 9ª jornada da I Liga com 21 pontos, os mesmos do líder FC Porto. O Portimonense tem apenas seis pontos e está pouco acima da linha de água. Os encarnados tinham anunciado que o lateral-direito Tomás Tavares seria titular, mas na ficha da Liga surgiu o nome de André Almeida. O Benfica corrigiu e o titular é mesmo André Almeida.

Preocupado dos os últimos resultados, Bruno Lage fez algumas alterações no onze inicial. Pizzi ficou no banco, enquanto Samaris, Chiquinho e Carlos Vinícius entraram na equipa logo de início.

Numa noite de nevoeiro é Chiquinho quem dá nas vistas. Num primeiro lance de perigo, o jogador lançou Vinícius, mas Jadson fez um corte precioso. Pouco depois, aos quatro minutos, outro grande pormenor do jogador emprestado pelo Moreirense. Depois de receber a bola à entrada da área, de costas para a baliza, o jogador rodou e rematou, mas a bola saiu muito por cima.

Aos 10 minutos aconteceu o primeiro lance de perigo para o Portimonense. Tabata fez um cruzamento largo ao segundo poste, onde apareceu Aylton Boa Morte para o remate. Valeu ao Benfica Vlachodimos, que fez uma excelente intervenção.

Passado o primeiro quarto de hora do jogo, aos 17 minutos, André Almeida estreia-se a marcar na I Liga e inaugura o marcador no Estádio da Luz com um remate de cabeça, sem hipótese para o guarda-redes do Portimonense.

Sem baixar os braços, logo um minuto depois de sofrer o golo, Aylton rematou à baliza de Vlachodimos, mas sem criar grande perigo.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Gedson, Samaris, Gabriel e Cervi; Chiquinho e Carlos Vinícius.

Onze do Portimonense: Ricardo Ferreira, Koki Anzai, Lucas Possignolo, Jadson, Rodrigo, Pedro Sá, Emma Hackman, Lucas Fernandes, Bruno Tabata, Aylton Boa Morte, Iury Castilho.

Suplentes do Benfica: Zlobin, Tomas, Ferro, Pizzi, Taarabt, Jota e Seferovic.

Suplentes do Portimonense: Samuel, Fernando, Rômulo, Luquinhas, Cevallos, Marlos Moreno e Beto.