Direto: Sporting com várias alterações no onze na deslocação à Áustria

Onze do LASK Linz: Schlager; Wiesinger, Trauner e Filipovi?; Ranftl, Holland, Michorl e Potzmann; Goiginger, Klauss e Frieser.

Onze do Sporting: Renan; Rosier, Coates, Ilori e Borja; Rodrigo Fernandes, Miguel Luís e Eduardo; Camacho, Pedro Mendes e Jesé.

O Sporting tenta segurar o primeiro lugar do grupo na visita aos austríacos do LASK Linz.



Os leões, que não vão contar com Bruno Fernandes, castigado, lideram o grupo D, com 12 pontos, mais dois do que os austríacos, que também já 'carimbaram' a qualificação.