Direto: Luis Díaz e Otávio titulares no Bonfim. Marega no banco

Vila Nova de Gaia, 13/01/2020 - Decorreu esta manhã, no auditorio do Centro de Treinos FC Porto\Gaia, a conferencia de imprensa de Sérgio Conceição, de antevisão ao jogo da Taça de Portugal, frente ao Varzim Sport Club. Sérgio Conceição (Fábio Poço / Global Imagens) © Fábio Poço / Global Imagens

Por TSF/Lusa 01 Fevereiro, 2020 • 16:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto vai defrontar hoje o Vitória de Setúbal, em jogo da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, numa partida em que os 'dragões' vão procurar repor a desvantagem para o líder Benfica.

Vitória: Makaridze; Jubal, Artur Jorge, Pirri e Sílvio; Mansilla, Semedo, Éber Bessa e Zequinha; Guedes e Carlinhos.

Suplentes do Vitória: João Valido; Mano, Hachadi, André Sousa, Nuno Pinto, Leandrinho e Leandro Vilela.

FC Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Marcano e Alex Telles; Uribe, Sérgio Oliveira e Otávio; Corona, Soares e Luis Díaz.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa; Diogo Leite, Loum, Romário Baró, Vítor Ferreira, Marega e Zé Luís.

Depois da vitória dos 'encarnados' na sexta-feira, na receção ao Belenenses SAD (3-2), o FC Porto, que na última jornada regressou às vitórias frente ao Gil Vicente, vai entrar no estádio do Bonfim, em Setúbal, com 44 pontos, menos 10 do que o líder do campeonato.

Já o Vitória de Setúbal, que vem de duas vitórias consecutivas, está no oitavo lugar, com 25 pontos, e pretende dar continuidade ao bom momento.