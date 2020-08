Bávaros mais perto da final. Lyon 0-2 Bayern (2.ª parte)

Por TSF 19 Agosto, 2020 • 19:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Olympique Lyon e o Bayern de Munique vão defrontrar-se esta quarta-feira no estádio José Alvalade, em Lisboa, para determinar quem vai medir forças com o Paris Saint-Germain na final de domingo da Liga dos Campeões.

Os alemães são veteranos nas meias-finais da prova milionária e procuram alcançar a 11.ª final do seu historial, enquanto os franceses vão tentar chegar pela primeira vez ao jogo decisivo.

Começou o jogo no Estádio de Alvalade. Nestes primeiros dois minutos de jogo, a equipa do Lyon está a ter muita calma na gestão dos momentos em que tem bola perto da grande área do Bayern.

Aos 3 minutos surge a primeira grande oportunidade de golo da partida, com Memphis Depay a atirar às malhas laterais com tudo depois de uma grande recuperação e bom passe de Caqueret para o holandês. Cinco minutos depois, mais uma ocasião perigosa desenhada pelos franceses. Depay, na direita, cruzou para a entrada de Ekambi, que chega tarde ao segundo poste.

Perto do primeiro quarto de hora do jogo aparece novamente Ekambi com perigo na grande área de Neuer, mas Boateng intercetou a tempo um cruzamento perigoso para a pequena área. Quatro minutos depois, o camaronês volta a estar em destaque e atira ao poste.

Como quem não marca arrisca-se a sofrer, aos 18 minutos o Bayern inaugurou o marcador, por intermédio de Gnabry. O extremo recebeu no corredor esquerdo e foi ultrapassando adversários. Quando chegou à entrada da área disparou com um potente remate de pé esquerdo.

Na vantagem, o Bayern está a tentar jogar de forma mais paciente. Aos 33 minutos, Sèrge Gnabry marca o seu 9º golo na prova e bisa na partida! Está feito o 2-0. Os alemães vão dominando tranquilamente a posse da bola.

Dois minutos depois do jogo sai um cartão amarelo para Marcelo! É o primeiro do jogo.

Intervalo!

Recomeça a partida no Estádio de Alvalade. O Lyon vai tentando encontrar formas de colocar a bola na frente, através dos seus homens de meio campo. Aos 56 minutos, Marcelo cabeceia sem posição, mas Neuer tem de se esforçar para voltar a evitar que os franceses faturem.

Perto dos 70 minutos, o Lyon volta a sentir algumas dificuldades por parte de um Bayern de Munique que pressiona. Perante as dificuldades causadas pelo adversário, os alemães voltaram a colocar o pé no acelerador.

Onze inicial do Lyon: Anthony Lopes; Denayer, Marcelo, Aouar, Corne, Bruno Guimarães, Dubois, Marçal, Caqueret, Ekambi e Depay.

Onze inicial do Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago Alcantara, Goretzka; Perisic, Muller, Gnabry; Lewandowski.

Suplentes do Lyon: Tătăruşanu, Diomande, Andersen, Rafael, Dembélé, Traoré, Mendes, Reine-Adélaïde, Jean Lucas, Tete, Bard e Cherki.

Suplentes do Bayern de Munique: Ulreich, Hoffmann, Odriozola, Süle, Pavard, Javi Martínez, Coutinho, Cuisance, Hernández, Tolisso, Coman, Zirkzee.