Suíços adiantam-se no marcador. Young Boys 1-0 FC Porto (1.ª parte)

Os dragões, em igualdade pontual com o Feyenoord, só podem pensar numa vitória, caso não queiram ficar dependentes de terceiros, para passar à próxima fase. O grupo é liderado pelos suíços do Young Boys, adversário do FC Porto esta quinta-feira, juntamente com o Rangers.

O primeiro cartão amarelo do jogo surgiu no primeiro minuto para Moumi Ngamaleu, por travar Marega. O FC Porto entrou bem no jogo, agressivo e a criar situações de perigo.

Aos 6 minutos a equipa suíça adianta-se no marcador. Fassnacht aproveitou o mau tempo de salto da defesa portista e, de cabeça, fez o 1-0. Tudo começou num livre indireto.

Golo do Young Boys! Marcam primeiro os suíços! Fassnacht bate Marchesín de cabeça, após livre na esquerda do ataque helvético. pic.twitter.com/6Tb87CC8Ud - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) 28 de novembro de 2019

Com o Young Boys a criar mais dificuldades ao FC Porto pelos flancos, os dragões não estão a conseguir recuperar o poder de jogo que tiveram nos minutos iniciais. Aos 15 minutos, o FC Porto conseguiu ganhar um canto através de um lance retirado de laboratório.

Aos 21 minutos esteve à vista o segundo golo dos Young Boys, com os suíços a obrigarem Marchesín a uma defesa difícil. Três minutos depois, Marega, na cara de Von Ballmoos, teve tudo para fazer o primeiro golo do FC Porto, mas não conseguiu. O guarda-redes suíço estava muito atento.

Numa altura em que os dragões pareciam acreditar mais numa reviravolta, a 15 minutos do intervalo o estava mais repartido.

Onze Young Boys: Von Ballmoos, Janko, Sorensen, Zesiger, Garcia, Fassnacht, Lustenberger, Aebischer, Moumi Ngamaleu, Assalé e Nsamé.

Onze FC Porto: Marchesín, Mbemba, Pepe, Marcano, Alex Tellex, Otávio, Loum, Danilo, Corona, Marega e Aboubakar.

Suplentes Young Boys: Wolfli, Spielmann, Burgy, Mambimbi, Lotomba, Martins Pereira e Hoarau.

Suplentes FC Porto: Diogo Costa, Diogo Leite, Manafá, Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Soares e Fábio Silva.

O húngaro Tamás Bognar é o árbitro designado pela UEFA para apitar este encontro.