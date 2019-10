© Filipe Amorim/Global Imagens

O Sporting visita esta quinta-feira o terreno do Alverca, do Campeonato de Portugal, em jogo de abertura da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, na cidade onde iniciou o percurso para a conquista da competição em 2018/19.

Pub Pub

Onze do Alverca: João Bravim; Ronaldo, André Duarte, Andrezinho, Erick Mendes, Flávio Castro, Jorge Bernardo, André Dias, Rafa, Luan e Alex.

Onze do Sporting: Maximiano, Rosier, Ilori, Neto, Borja, Doumbia, Miguel Luís, Eduardo Henrique, Jesé, Vietto e Luiz Phellype

Os "leões", sextos classificados da I Liga, iniciam a primeira ronda com equipas primodivisionárias no terreno do Alverca, segundo classificado da Série D do terceiro escalão, a partir das 20:45.

Em 2018/19, o Sporting, então treinado por José Peseiro, começou a prova com uma vitória por 2-1 frente ao Loures, que recebeu os 'leões' em Alverca, com golos de Bruno Fernandes e Nani, tendo Juninho reduzido para os anfitriões.

Suplentes do Sporting: Renan, Bruno Fernandes. Acuña, Ristovski, Plata, Mathieu e Bolasie

Suplentes do Alverca: Lázaro, Semedo, Ibraima Só, Rick Sena, João Freitas, João Luís e Filipe Godinho

Este vai ser o quarto embate entre as duas equipas na prova, depois de se terem encontrado nos oitavos de final em 2001/02, então disputadas a duas mãos.

Luís Godinho foi o árbitro nomeado para dirigir o encontro. Pedro Mota e Valter Rufo serão os assistentes, com José Quitério a desempenhar as funções de quarto árbitro.