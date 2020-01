Por Gonçalo Teles 10 Janeiro, 2020 • 20:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto visita, esta sexta-feira, o Moreirense em jogo a contar para a 16.ª jornada do campeonato. Os dragões ocupam o segundo lugar do campeonato, com 38 pontos, mais 11 do que o terceiro classificado Famalicão. Já os cónegos ocupam a 14.ª posição, com 17 pontos.

Este é um estádio tradicionalmente difícil para o FC Porto e o Moreirense fez questão de o relembrar aos dragões desde cedo. Marega (sim, Marega) tirou a bola a Nakajima no meio-campo e deixou-a à mercê de Luís Machado.

O português conduziu pelo centro, deu à direita para Fábio Abreu e o angolano, depois de serpentear pela defesa azul e branca, atirou com fé para o primeiro golo. A bola ameaçou sair, mas foi bater no poste e aninhou-se mesmo nas redes. Cinco minutos, 1-0.

Nem três minutos depois, o Moreirense voltou a introduzir a bola na baliza, por Iago. Um canto batido a partir da esquerda foi parar às mãos de Marchesín, mas o argentino acabou por não segurar a bola e Iago acabou por introduzir a bola na baliza. Ainda assim, e porque houve contacto dentro da pequena área, Artur Soares Dias assinalou falta.

Passado o susto, os dragões conseguiram entrar no jogo, sobretudo pela batuta de Nakajima. Os pés do japonês iam encontrando o caminho pelo corredor central, em especial quando jogava em apoio com Alex Telles.

Onze do Moreirense: Passinato, João Aurélio, Rosic, Iago, Abdu Conté, Fábio Pacheco, Filipe Soares, Alex Soares, Pedro Nuno, Fábio Abreu, Luís Machado

Onze do FC Porto: Marchesín, Corona, Diogo Leite, Mbemba, Alex Telles, Danilo, Uribe, Otávio, Nakajima, Soares e Marega

O jogo com início marcado para as 21h15 é dirigido por Artur Soares Soares, que vai ter Rui Licínio e Paulo Soares como assistentes. Vasco Santos estará no VAR, com o auxílio de Tiago Leandro.