Já rola a bola em Moreira de Cónegos. Moreirense 0-0 Sporting (1.ª parte)

O Sporting tem esta segunda-feira a possibilidade de voltar a distanciar-se do Sporting de Braga e consolidar o terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, no jogo de encerramento da 30.ª jornada, no estádio do Moreirense.

A equipa lisboeta, que ainda não perdeu desde a retoma do campeonato, após a suspensão devido à pandemia de ​​​​​​​Covid-19, já poderá contar com Marcos Acuña e Jovane Cabral, recuperados das respetivas lesões, para tentar conquistar a quinta vitória seguida e responder à aproximação dos bracarenses.

Arranca o jogo em Moreira de Cónegos! Nos primeiros minutos de jogo, Acuña remata contra João Aurélio e o jogador do Moreirense fica queixoso. É canto para os leões! O lance passa sem perigo para a equipa da casa.

Onze inicial do Moreirense: Mateus Pasinato; João Aurélio, Rosić, Halliche e Abdu Conté; Sori Mané, Alex Soares e Filipe Soares; Aouacheria, Fábio Abreu e Gabrielzinho.

Onze inicial do Sporting: Luís Maximiano; Ristovski, Coates, Neto, Borja e Acuña; Matheus Nunes e Battaglia; Jovane, Sporar e Gonzalo Plata.

Suplentes do Moreirense: Trigueira, Steven Vitória, Djavan, Ibrahima Camará, Pedro Nuno, Nuno Santos, Nenê, Singh, Luís Machado.

Suplentes do Sporting: Renan Ribeiro, Rosier, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Wendel, Doumbia, Rafael Camacho, Tiago Tomás, Joelson.