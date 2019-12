Alex Telles empata de penálti. Belenenses SAD 1-1 FC Porto (2.ª parte)

Por TSF 08 Dezembro, 2019 • 19:23 Partilhar este artigo Facebook

O FC Porto procura este domingo recolocar-se a dois pontos de distância do Benfica, líder isolado da I Liga portuguesa de futebol, necessitando para isso de vencer no estádio do Belenenses SAD, em jogo da 13.ª jornada da prova.

Nos primeiros três minutos da partida foi o FC Porto quem teve mais posse de bola. O primeiro remate foi de Otávio, mas saiu mal direcionado. Logo a seguir, Corona passou por vários adversários no corredor central e tentou servir Marega na área, mas o companheiro não correspondeu.

Aos 14 minutos, André Santos, um médio formado no Sporting, marcou golo e colocou o Belenenses SAD na frente do marcador. Um grande remate que só parou no fundo das redes de Marchesín.

Golo do Belenenses! Marca André Santos, através de um forte e colocado pontapé, na ressaca de um corte da defesa dos dragões. pic.twitter.com/jXfoyDCcSu - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 8, 2019

Aos 20 minutos foi a vez de Loum cabecear para o fundo das redes do Belenenses SAD, num livre lançado para a área, mas Danilo, que fez a assistência, estava em posição irregular. O VAR anulou o golo. Dez minutos depois deste lance, Corona foi derrubado por Tiago Esgaio na grande área do Belenenses SAD e o árbitro assinalou grande penalidade. Surgia aqui a primeira oportunidade para o FC Porto igualar o marcador e Alex Telles não desperdiçou.

Golo do @FCPorto ! Empatam os dragões através de uma grande penalidade convertida por Alex Telles. Bola para um lado, guarda-redes para o outro. pic.twitter.com/GRVG9MuQ2C - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 8, 2019

Aos 61 minutos, Sérgio Conceição preparou-se para fazer uma dupla alteração na equipa do FC Porto. Pouco depois substituiu Manafá e Loum por Sérgio Oliveira e Nakajima.

Onze inicial do Belenenses: Hervé Koffi, Tomás Ribeiro, Nuno Coelho, Akas, Tiago Esgaio, Show, André Santos, André Sousa, Licá, Mateo Cassierra e Varela.

Onze inicial do FC Porto: Marchesín, Manafá, Pepe, Marcano, Alex Telles, Danilo, Loum, Otávio, Corona, Marega e Zé Luís.

Suplentes do Belenenses: André Moreira; Hakim, Benny, Robinho, Kikas, Sithole e Marco Matias.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Mbemba, Sérgio Oliveira, Nakajima, Luis Díaz, Soares e Matheus Uribe.