Onze do FC Porto com três alterações para jogo em Paços de Ferreira

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto © Pedro Correia/Global Imagens

Por Cátia Carmo 29 Junho, 2020 • 20:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto, líder isolado da I Liga, visita o Paços de Ferreira, num jogo a contar para a 29.ª jornada. Depois de na ronda anterior ter vencido o Boavista (4-0) e beneficiado da derrota do Benfica frente ao Santa Clara (4-3), o FC Porto entra para esta ronda com três pontos de vantagem sobre as águias, visitando um Paços de Ferreira (12.º), que venceu três dos quatro encontros que realizou após a paragem causada pela Covid-19.

Sem poderem contar com Sérgio Oliveira, castigado, e Marcano, lesionado, os dragões visitam na segunda-feira um terreno onde perderam na última temporada e não vencem há três temporadas para o campeonato.

Onze inicial do Paços de Ferreira: Ricardo Ribeiro; Jorge Silva, Marcelo, Maracás e Oleg; Stephen Eustáquio e Luiz Carlos; João Amaral, Pedrinho e Hélder Ferreira; Douglas Tanque.

Onze inicial do FC Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Alex Telles; Corona, Danilo, Uribe e Otávio; Marega e Soares.

Suplentes do Paços de Ferreira: Marco Ribeiro; Marco Baixinho, Bruno Teles, Bruno Santos, Diaby, Vasco Rocha, Denilson, Zé Uilton e Adriano.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa; Tomás Esteves, Diogo Leite, Loum, Fábio Vieira, Vítor Ferreira, Luis Díaz, Aboubakar e Fábio Silva.