Rafa e Vinícius juntos no ataque do Benfica em Paços de Ferreira

O líder do campeonato, Benfica, visita este domingo a Mata Real para enfrentar um Paços de Ferreira que luta pela fuga à zona de despromoção. Os castores partem para este jogo com 16 pontos, apenas mais dois do que o Portimonense, primeira equipa abaixo da linha de água. Já o Benfica segue na frente do campeonato com 48 pontos, mais sete do que o FC Porto.

Onze do FC Paços de Ferreira: Ricardo Ribeiro, Jorge Silva, Baixinho, André Micael, Oleg, Diaby, Eustáquio, Adriano, Pedrinho, Hélder Ferreira e Douglas Tanque

Onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben, Ferro, Grimaldo, Weigl, Gabriel, Pizzi, Cervi, Rafa e Carlos Vinícius

O jogo é arbitrado por Manuel Oliveira, assistido por Pedro Ricardo Ribeiro e Tiago Leandro. No VAR vai estar Bruno Esteves.

Recorde a vitória do Benfica na primeira volta do campeonato, por 5-0.

Suplentes do Paços de Ferreira: Simão Bertelli, Bruno Teles, Marcelo, Vasco Rocha, Uilton, João Amaral, Murilo.

Suplentes do Benfica: Zlobin, Jardel, Tomás Tavares, Chiquinho, Taarabt, Seferović, Jota.