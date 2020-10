Por Gonçalo Teles 04 Outubro, 2020 • 20:07 Partilhar este artigo Facebook

Nuno Mendes e Nuno Santos formaram a parceria com que o Sporting derrotou o Portimonense, este domingo, por 2-0. Com ambos a jogar a partir do corredor esquerdo, os leões construíram a vantagem no primeiro quarto de hora do jogo e dois golos chegaram para conquistar os três pontos.

Bastaram cinco minutos para o Sporting marcar. Pedro Gonçalves abre na esquerda para Nuno Mendes, que rouba a bola a Anzai, passa pelo japonês e por mais dois algarvios e, de pé direito, atirou a contar para o primeira da partida.

Esta é uma boa noite para ter Nuno como nome. Depois de uma jogada bem trabalhada, Porro surge na direita e cruza para o primeiro poste onde surge Nuno Santos a cabecear para o fundo da baliza.

Paulo Sérgio não gostou do que viu e apressou-se a mexer na equipa. Abdicou de um dos três centrais e lançou no jogo o avançado Welinton.

A primeira grande hipótese de golo do Portimonense surgiu aos 27', quando Nuno Mendes tirou dos pés de Boa Morte o golo que reduziria a desvantagem algarvia.

Até ao intervalo, foi o Portimonense quem cresceu. Welinton revelou-se uma opção acertada por parte de Paulo Sérgio e era a principal ameaça dos algarvios contra uma defesa do Sporting que mostrou, uma vez mais, que não gosta de ser pressionada.

Sem grande novidade na segunda parte, Rúben Amorim optou por tirar Nuno Santos da partida para lançar Daniel Bragança. Minutos depois, e já depois de Feddal ter sido rendido por Gonçalo Inácio, que se estreou, houve ainda outra novidade no Sporting: Tabata.

Coates cabeceou para o fundo da baliza aos 80', mas o golo foi imediatamente anulado por falta do capitão sportinguista. Logo de seguida foi Adán quem, numa saída, impediu o golo algarvio.

Até ao final da partida ainda houve tempo para Tabata desperdiçar o 3-0 e para Adán evitar, uma vez mais, o 2-1.

Onze do Portimonense: Samuel, Anzai, Lucas, Willyan, Fali Candé, Maurício, Aylton Boa Morte, Dener, Lucas Fernandes, Beto e Fabrício

Onze do Sporting: Adán, Neto, Coates, Feddal, Porro, Nuno Mendes, Matheus Nunes, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Vietto e Tiago Tomás

Os leões vinham de uma derrota por 4-1 em casa, frente ao LASK Linz, que os eliminou da Liga Europa. Já o Portimonense foi derrotado em Barcelos na jornada anterior do campeonato. Sporar teve uma tendinite no adutor da perna direita e está fora da partida.

Suplentes do Portimonense: Gonda, Anderson, Vaz Tê, Júlio César, Moufi, Henrique, Pedro Sá, Welinton Jr. e Fernando.

Suplentes do Sporting: Max, Tabata, Plata, Gonçalo Inácio, Antunes, Daniel Bragança, Eduardo Quaresma, Rodrigo Fernandes e Joelson Fernandes.

O jogo foi arbitrado por Manuel Oliveira, assistido por Pedro Ribeiro e Tiago Mota. André Narciso esteve no VAR.