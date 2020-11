Patrício nega o primeiro. Portugal 0-0 França (1.ª parte)

© Patrício de Melo Moreira/AFP

Por TSF/Lusa 14 Novembro, 2020 • 18:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção portuguesa de futebol, detentora da Liga das Nações, procura este sábado assegurar a qualificação para as meias-finais do torneio, precisando, para isso, de vencer a campeã mundial, França, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Sem Mbappé, os franceses encontraram em Martial e Coman os jogadores a quem confiariam a procura pelos golos. Já Portugal, sem Pepe, confiou a Fonte o lugar na direita do eixo defensivo, que Rúben Dias completava.

Foram precisos apenas cinco minutos para Lloris aquecer as luvas: Cristiano Ronaldo surgiu pelo corredor central e atirou em força à baliza francesa. A resposta francesa surgiu cinco minutos depois quando, aos 10', Coman abriu espaço pela direita e rematou cruzado para a defesa de Rui Patrício.

Um minuto depois, calafrio maior: Griezmann encontra Martial no coração da grande área portuguesa e Rui Patrício, numa saída aos pés do francês, defende o remate.

Onze de Portugal: Rui Patrício, Cancelo, Fonte, Rúben Dias, Guerreiro, Danilo, William, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Félix e Cristiano Ronaldo

Onze de França: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernández; Kanté, Pogba, Rabiot; Griezmann, Coman, Martial

Com duas jornadas por disputar na fase de grupos, portugueses e franceses seguem lado a lado no topo do grupo 3 da Liga das Nações A, ambos com 10 pontos e sem qualquer desaire, mas com vantagem da equipa das 'quinas' na diferença de golos, que, na prática, lhe confere a liderança (9-1 contra 7-3).

Suplentes de Portugal: Anthony Lopes e Rui Silva; Nélson Semedo, Mário Rui, João Moutinho, Sérgio Oliveira, Rúben Neves, Paulinho, Pedro Neto, Trincão, Diogo Jota.

Suplentes da França: Mandanda e Maignan; Lenglet, Ruben Aguilar, Zouma, Digne, Dubois, Tolisso, Nzonzi, Moussa Sissoko, Giroud, Marcus Thuram

Uma vitória de uma das equipas será garantia de apuramento automático, já que o vencedor passará para a frente com três pontos de vantagem, faltando disputar apenas uma jornada, a sexta e última, na qual Portugal visitará a Croácia e a França receberá a Suécia, sendo que croatas e suecos já estão afastados da 'corrida' ao apuramento.

Caso se verifique um empate sem golos na Luz, a seleção nacional manter-se-á na frente e com melhor diferença de golos, tendo em conta que trouxe um 'nulo' (0-0) de Paris, enquanto uma igualdade com golos colocará a França no topo. Em ambos os casos, o apuramento para as 'meias' apenas ficará definido na derradeira ronda do grupo.