Direto: Pepe volta à defesa. Ronaldo, Félix e Bernardo no ataque da seleção

© Rafael Marchante/Reuters

Por Gonçalo Teles 11 Outubro, 2019 • 18:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pub Pub

A seleção nacional entra esta sexta-feira em campo para defrontar o Luxemburgo num jogo do Grupo B de apuramento para o Euro2020. Portugal está no segundo lugar do grupo, a cinco pontos da líder Ucrânia, adversário da próxima segunda-feira.

Pub Pub

Onze de Portugal: Rui Patrício; Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; Danilo, Bruno Fernandes, Moutinho; Bernardo Silva, João Félix, Cristiano Ronaldo.

Onze do Luxemburgo: Moris; Bohnert, Gerson, Chanot, Carlson e Jans; Thill, Barreiro Martins e Thill; Rodrigues e Turpel.

A formação do Luxemburgo tem quatro pontos no Grupo B.

Suplentes de Portugal: José Sá, Beto, José Fonte, Rúben Semedo, Ricardo Pereira, João Mário, Pizzi, Rúben Neves, André Gomes, Bruma, Gonçalo Guedes e André Silva.

Suplentes do Luxemburgo: Schon, Cabral, Hall, Malget, Selimović, Martins, Philipps, Sinani, Skenderovic, da Mota, Bensi, Curci.

A partida é arbitrada pelo polaco Daniel Stefanski, assistido pelos compatriotas Marcin Boniek e Dawid Igor Golis.