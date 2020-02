Rúben Amorim aposta em Trincão para bater Rangers em Glasgow (1.ª parte)

Rúben Amorim estreia-se na Liga Europa © Robert Perry/EPA

Por Rui Polónio 20 Fevereiro, 2020 • 18:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting de Braga é a equipa em melhor momento em Portugal e, desde a chegada de Ruben Amorim ao comando, venceu oito jogos, incluindo dois ao FC Porto, dois ao Sporting e um ao Benfica, e empatou apenas um, não perdendo na Europa há 13 jogos.

O jogo dos 16 avos de final da Liga Europa marcou a estreia de Rúben Amorim, como treinador, na prova da UEFA, mas não foi a única novidade da noite. O técnico bracarense a estreia absoluta de Abel Ruiz com as cores do Braga e deu a titularidade a Trincão pela primeira vez nas competições europeias.

Onze Rangers: McGregor, Tavernier, Katic, Goldoson, Barisic, Davis, Kamara, Kent, Arfield, Morelos e Hagi.

Onze SC Braga: Matheus, Wallace, Raúl Silva, Bruno Viana, Nuno Sequeira, João Palhinha, Fransérgio, Ricardo Esgaio, Francisco Trincão, Paulinho e Abel Ruiz

Suplentes do Rangers: Foderingham, Edmundson, Halliday, Ayodele-Aribo, Barker, Stewart e Kamberi

Suplentes do Braga: Tiago Sá, Diogo Viana, João Novais, André Horta, Rui Fonte, Galeno e Ricardo Horta

O conjunto bracarense, que ganhou todos os cinco jogos fora esta temporada na Liga Europa, vai defrontar o Rangers, que é segundo na Escócia, atrás do Celtic, e que, na fase de grupos, venceu em casa o FC Porto por 2-0 e empatou 1-1 no Dragão.

Steven Gerard considerou que o jogo com os bracarenses é "um grande desafio" para o Rangers, segundo classificado do campeonato escocês, a 10 pontos do líder e rival Celtic, mas notou que a sua equipa nunca foi favorita desde a fase de grupos, na qual defrontou o FC Porto, tendo vencido em casa (2-0) e empatado no Estádio do Dragão (1-1), frisou o treinador inglês, em conferência de imprensa."Penso que isso não mudou, mas estamos muito animados e ansiosos pelo jogo, isso vê-se nos jogadores, o foco que têm mostrado nos últimos dias", disse

Questionado sobre se o Rangers terá que ser cauteloso diante da equipa orientada por Rúben Amorim, Steven Gerard respondeu que "cauteloso não é a melhor palavra", mas admitiu a importância de serem organizados e equilibrados.