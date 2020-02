Por TSF 23 Fevereiro, 2020 • 16:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting regressou às vitórias no campeonato, ao bater, em Alvalade, o Boavista por 2-0. O resultado foi construído na primeira parte com golos de Sporar e de Gonzalo Plata. Com este resultado, a equipa de Silas ultrapassa, provisoriamente, o Sporting de Braga na classificação, regressando ao pódio da I Liga.

A tarde era de primavera em Alvalade, com muito público nas bancadas, alguns com trajes a rigor, por causa da época carnavalesca. Os leões surgiram em campo com várias alterações em relação ao último encontro da Liga Europa.

O jogo começou com vários minutos de atraso porque antes do apito inicial do árbitro Nuno Almeida, os jogadores uniram-se e leram uma mensagem contra o racismo, numa iniciativa da Liga na sequência do caso que envolveu o avançado do FC Porto, Mossa Marega. Ainda antes da bola rolar em Alvalade, foi cumprido um minuto de silêncio em homenagem ao sócio número dois do Sporting, que morreu recentemente.

Aos 12 minutos de jogo, o Sporting inaugurou o marcador. Livre do lado direito batido por Gonzalo Plata, a bola caiu na área e Sporar aproveitou para marcar o segundo golo no segundo jogo consecutivo. O lance ainda esteve a ser analisado pelo videoárbitro, tendo sido valido depois de ser revisto.

Dois minutos depois, Sporar teve oportunidade de aumentar a vantagem, mas falhou o toque de calcanhar. Os leões estavam endiabrados e conseguiram chegar à baliza boavisteira sempre com muito perigo.

Num lance conduzido por Gonzalo Plata, pelo lado direito do ataque, o colombiano serviu Vietto e depois de um corte, a bola foi ter novamente com o jovem equatoriano que, sem oposição, coloco-a no fundo da baliza de Helton Leite. No entanto, o lance foi anulado pelo árbitro por fora de jogo.

O Boavista não conseguia criar lances de perigo e o Sporting aproveitava as facilidades. Wendel recuperou a bola no meio campo e Gonzalo Plata concluiu com classe uma jogada de entendimento do ataque leonino. O jovem leão marcou o primeiro golo no campeonato.

A segunda parte começou com um Boavista mais perigoso e aproveitou o facto de o Sporting estar com um ritmo mais lento. No entanto, os leões chegaram sempre com muito perigo à baliza forasteira.

Mais tarde, Gonzalo Plata foi carregado na área e houve dúvidas na legalidade do lance. Ricardo Costa cortou a bola, mas tocou no jogador, que teve de ser assistido. O árbitro foi alertado pelo VAR, foi ver as imagens, mas não assinalou grande penalidade.

Aos 69 minutos, foi a vez de o Boavista assustar Maximiano, que não conseguiu segurar a bola depois de um cruzamento de Yusupha. Na área, Paulinho também não conseguiu finalizar.

A dez minutos do tempo regulamentar, nota para a estreia de Francisco Geraldes. O jovem formado na Academia de Alcochete regressou ao Sporting em janeiro, depois de uma aventura pouco conseguida na Grécia. O médio recebeu uma ovação das bancadas.

Com este resultado, a equipa de Silas ultrapassa, provisoriamente, o Sporting de Braga na classificação, regressando ao pódio da I Liga.

Onze do Sporting: Onze do Sporting: Luís Maximiano; Rosier, Ilori, Luís Neto, Borja; Wendel, Battaglia; Gonzalo Plata, Vietto e Jovane Cabral; Sporar.

Onze do Boavista: Helton Leite; Fabiano, Ricardo Costa e Neris; Carraça, Ackah, Reisinho e Cassiano; Sauer, Yusupha e Paulinho.