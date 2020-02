"Bem-vindo, Marega". Bayer Leverkusen 0-0 FC Porto (1.ª parte)

Conceição afirma que o Bayer é "uma equipa fortíssima" © Sascha Steinbach/EPA

Numa noite fria e com chuva, a BayArena encheu-se para um encontro inédito nas competições europeias. Bayer Leverkusen e FC Porto encontram-se na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Nas bancadas lia-se "Welcome Mossa Marega", num cartaz dos adeptos alemães, que davam as boas-vindas ao avançado do FC Porto, envolvido num caso de racismo no último domingo, em Guimarães.

Ainda antes do apito inicial, cumpriu-se um minuto de silêncio em memória das vítimas do ataque de ontem na cidade de Hanau, que teve motivação xenófobas.

Onze Bayer Leverkusen: Hradecky; Lars Bender, Tapsoba, Sven Bender e Sinkgraven; Aránguiz e Demirbay; Alario, Havertz e Amiri; Volland.

Onze FC Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Marcano, Alex Telles; Uribe, Sérgio Oliveira, Corona, Luiz Díaz, Marega e Soares.