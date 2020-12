Falhanço de Darwin. Benfica 0-0 Lech Poznan (1.ª parte)

Jorge Jesus, treinador do Benfica © Carlos Costa/Global Imagens

O Benfica pode garantir esta quinta-feira um lugar nos 16 avos de final da Liga Europa, caso vença os polacos do Lech Poznan. É este o cenário, em que o clube português apenas depende de si próprio para estar na fase a eliminar da segunda competição da UEFA, no dia em que disputa a quinta ronda, ficando a faltar mais um jogo.

Um empate pode também servir, caso o terceiro classificado do grupo não ganhe ao líder - o Standard Liège ao Rangers, na Escócia (grupo D). O clube da Luz, segundo classificado no grupo D, recebe o Lech Poznan, de Pedro Tiba, a partir das 20h00.

Já rola a bola na Luz, numa noite fria em Lisboa: estão 12 graus. Dois minutos de jogo e já há um cartão amarelo. Grimaldo caiu de costas no relvado depois de uma falta de Kacharava. O jogador do Benfica está fora das quatro linhas a ser assistido, Gabriel fica momentaneamente à esquerda.

Aos 6 minutos, Kacharava apareceu em posição privilegiada na área encarnada, Vlachodimos agarrou a bola, mas o avançado georgiano do Lech Poznan estava em fora de jogo. Pizzi cai na grande área e fica a reclamar penálti, mas o árbitro nada assinala.

O Lech Poznan tem mais bola nestes primeiros 20 minutos do jogo, mas foi ao Benfica que pertenceu a melhor oportunidade de golo do jogo, com Darwin, numa recarga, a atirar para as bancadas do Estádio da Luz. Um falhanço escandaloso.

Onze inicial do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Pizzi, Gabriel e Everton; Chiquinho e Darwin.

Onze inicial do Lech: Bednarek; Butko, Satka, Dejewski e Puchacz; Muhar e Marchwinski; Skoras, Awwad e Sykora; Kacharava.

Suplentes do Benfica: Helton Leite; Jardel, Ferro, João Ferreira, Nuno Tavares, Diogo Gonçalves, Weigl, Pedrinho, Waldschmidt, Cervi, Seferovic e Gonçalo Ramos.

Suplentes do Lech: Malenica; Kravets, Rogne, Ramírez, Moder, Kaminski, Czerwinski e Ishak.