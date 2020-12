Vlachodimos nega o primeiro. Benfica 0-0 Paços de Ferreira (1.ª parte)

© Jorge Amaral / Global Imagens

Taarabt está de volta ao onze encarnado após recuperar da Covid-19 e vai dividir o miolo com Weigl. Waldschmidt fica no banco e deve ser de Pizzi o lugar de avançado ao lado de Darwin.

Em cima da hora de jogo houve ainda uma alteração na equipa do Benfica: Nuno Tavares entrou para o lugar que surgia atribuído a Grimaldo no site da Liga. O espanhol lesionou-se no aquecimento.

A primeira grande ocasião do jogo surgiu aos cinco minutos, quando Darwin surgiu na cara de Jordi após passe de Rafa. O guarda-redes Jordi opôs-se com sucesso ao remate.

Os pacenses responderam aos 14', com relativamente mais perigo. Douglas Tanque salta entre os centrais encarnados e cabeceia à baliza, com Vlachodimos a conseguir ainda assim evitar o primeiro. A bola ainda sobrou para o ponta de lança, que a levantou para um pontapé de bicicleta, mas falhou o alvo.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Nuno Tavares, Weigl, Taarabt, Pizzi, Rafa, Everton e Darwin

Onze do Paços de Ferreira: Jordi, Fernando, Marcelo, Maracás, Oleg, Diaby, Bruno Costa, Eustáquio, Helder, Luther e Tanque

O Benfica recebe, este domingo, o Paços de Ferreira em jogo a contar para a nona jornada da Primeira Liga. Os encarnados ocupam a quarta posição do campeonato, com 18 pontos, mais quatro do que os pacenses, na sexta posição.

O jogo é arbitrado por Rui Costa, assistido por João Bessa Silva e Nelson Cunha. O VAR é Bruno Esteves.

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Gabriel, Waldschmidt, Seferovic, Chiquinho, Jardel, Pedrinho, João Ferreira e Gonçalo Ramos

Suplentes do Paços de Ferreira: Zé Oliveira, Marco Baixinho, Martín, Uilton, Adriano, Luiz Carlos, Lucas Silva, João Pedro e João Amaral