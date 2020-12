Conheça o onze do Benfica para o jogo com o Vitória de Guimarães

O treinador do Benfica, Jorge Jesus © Álvaro Isidoro/Global Imagens

Por TSF 16 Dezembro, 2020 • 20:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica, recordista de conquistas, recebe esta quarta-feira o Vitória de Guimarães em mais um jogo dos quartos de final da Taça da Liga.

Com sete títulos alcançados, o último em 2015/16, o Benfica defronta às 21h00, no Estádio da Luz, o Vitória de Guimarães, que nunca conseguiu ir longe em 13 edições da competição.

Com menos espaço no calendário, devido à pandemia da Covid-19, a Taça da Liga será este ano disputada apenas por oito equipas, as seis primeiras da I Liga e as duas primeiras da II Liga no final de novembro.

Onze inicial do Benfica: Helton Leite; João Ferreira, Jardel, Vertonghen e Nuno Tavares; Rafa, Weigl, Taarabt e Everton; Waldschmidt e Darwin.

Onze inicial do Vitória de Guimarães: Trmal; Sacko, Mumin, Jorge Fernandes e Sílvio; Janvier, Pepelu, Miguel Luís e Rochinha; Marcus Edwards e Oscar.

Suplentes do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Grimaldo, Gabriel, Seferovic, Pizzi, Pedrinho, Gonçalo Ramos e Ferro.

Suplentes do Vitória: Jhonatan; Suliman, Poha, Quaresma, Mensah, Lyle Foster, Maddox, André Almeida e Noah.