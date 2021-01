Por TSF 12 Janeiro, 2021 • 20:12 Partilhar este artigo Facebook

O Benfica procura, esta terça-feira, um lugar nos quartos de final da Taça de Portugal, frente ao Estrela da Amadora, antes de defrontar o rival FC Porto para a I Liga, na sexta-feira.

As águias, que dividem o segundo lugar do campeonato com os dragões, visitam o vizinho Estrela da Amadora, que regressou aos escalões nacionais, no Campeonato de Portugal, depois de muitos anos entre os grandes.

O regresso do treinador encarnado, Jorge Jesus, às suas origens está marcado para as 21h15.

Começa a partida na Amadora! Logo no primeiro minuto, a primeira chance do jogo para o Benfica, com disparo de Gonçalo Ramos desviado por Yuran Fernandes para canto. Dois minutos depois, Todibo, na sua primeira ação pelas águias, fez uma "cueca" a Edu Duarte.

Demorou cinco minutos para o Estrela da Amadora a sair da pressão e aproximar-se da área encarnada, mas sem perigo. Ao minuto 9, um remate fortíssimo de Sérgio Conceição, filho do treinador do FC Porto. Valeu ao Benfica a defesa de Helton, que se atirou para o seu lado direito e fez a primeira grande defesa da noite.

Aos 11 minutos, dois cantos seguidos para o Estrela, sem ameaçar a baliza de Helton Leite. Oito minutos depois, Diogo Gonçalves cai na grande área do Estrela da Amadora, mas o árbitro manda levantar o jogador encarnado.

Grande ocasião para Pedinho, aos 21 minutos, que, na cara do golo, falha o primeiro do Benfica! A bola passou a rasar a baliza de Filipe Leão. Aos 24 minutos, mais uma grande descida do Estrela da Amadora, em contra-ataque, e a equipa da casa esteve perto do golo mais uma vez. As águias estão a pôr-se a jeito. Murillo driblou Tavares e o remate foi contra as pernas de Jardel!

Dois minutos depois, responde o Benfica com um lance rápido pela direita: Diogo Gonçalves cruzou para Gonçalo Ramos ao meio, que não conseguiu finalizar e ficou até queixoso, pois apoiou mal o pé após falhar o remate.

Feita a meia hora de jogo, é livre para o Estrela da Amadora junto ao banco do Benfica, onde está Jorge Jesus. O jogo continua muito equilibrado. Não se notam grandes diferenças entre a equipa do Campeonato de Portugal e a que luta pelo título.

Aos 42 minutos, na sequência de um cruzamento de Diogo Gonçalves e de um falhanço de Seferovic, Chiquinho fuzilou as redes do Estrela da Amadora.

Três minutos depois do golo, confusão junto à linha lateral, após uma falta de Chapi Romano sobre Diogo Gonçalves. Há amarelo para Chapi Romano e Samaris, na sequência da confusão que se gerou, para Yuran Fernandes e para o técnico dos da casa, Rui Santos.

É intervalo na Amadora!

Onze inicial do Estrela: Filipe Leão; Sérgio Conceição, Zé Pedro, Yuran Fernandes e Edu Duarte; Horácio Jau, Xavier Fernandes e Hélder Laton; Chapi Romano, Paollo Madeira e Ronald Murillo

Onze inicial do Benfica: Helton, Diogo Gonçalves, Jardel, Todibo, Nuno Tavares, Samaris, Taarabt, Chiquinho, Pedrinho, Gonçalo Ramos e Seferovic.

Suplentes do Estrela: Fábio Matos; Diego Zaporo, Diogo Leitão, Luís Mota, Filipe Gaspar, Guilherme Miranda e Leandro Tipote.

Suplentes do Benfica: Svilar, Otamendi, Grimaldo, Weigl, Rafa, Waldschmidt e Ferreyra.