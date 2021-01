Taremi inaugura marcador. Famalicão 0-1 FC Porto (1.ª parte)

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição © Ivan Del Val/Global Imagens

FC Porto entra esta sexta-feira em ação, frente ao Famalicão, na 13.ª jornada da I Liga. Os dragões dividem o segundo lugar com o Benfica, ambos com 28 pontos.

Às 21h, o FC Porto vai jogar no campo do Famalicão, onde vai tentar somar a sétima vitória consecutiva no campeonato, nona em todas as provas, num terreno em que foi derrotado na última temporada por 2-1.

A equipa da casa, que foi a surpresa da última edição da I Liga, está no 14.º lugar, com 11 pontos, e tem apenas um triunfo nos seis jogos realizados no seu campo. Ao todo, o Famalicão leva cinco encontros seguidos sem vencer na prova, incluindo três desaires.

Já rola a bola no Municipal de Famalicão! Aos 4 minutos, o Famalicão tenta aproximar-se da área portista e ganha uma falta. Bola colocada na área e a defesa do FC Porto corta. Aos 13 minutos, Taremi inaugurou o marcador numa boa jogado do FC Porto. Corona é lançado em profundidade, vai à linha e cruza para a área, onde aparece Taremi solto a empurrar para a baliza.

Onze do Famalicão: Vaná; Diogo Queirós, Riccieli e Babić; Morer, Gustavo Assunção, Luković e Rúben Vinagre; Gil Dias, Anderson e Jhonata Robert.

Onze do FC Porto: Marchesín; Nanu, Mbemba, Diogo Leite e Zaidu; Corona, Uribe, Sérgio Oliveira e Otávio; Marega e Taremi.

Suplentes do Famalicão: Zlobin, Henrique Trevisan, Verdonk, Herrera, Ugarte, Iván Jaime, Pereyra, Campana e Valenzuela.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Pepe, Grujić, Romário Baró, Luis Díaz, João Mário, Felipe Anderson, Toni Martínez e Evanilson.