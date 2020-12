epa08864720 Famalicao's Joaquin Pereyra (L) and Neto (R) in action against Sporting's Joao Mario (C) during the Portuguese First League soccer match Famalicao vs Sporting held at Municipal Stadium in Famalicao, north of Portugal, 05 December 2020. EPA/FERNANDO VELUDO © EPA

Por TSF 05 Dezembro, 2020 • 16:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O líder Sporting é o primeiro dos "grandes" a entrar em campo na nona jornada da I Liga, a defrontar este sábado o Famalicão.

A equipa de Rúben Amorim, que lidera o campeonato com mais quatro pontos do que Sporting de Braga e Benfica, visita a partir das 18h00 o irregular Famalicão (10.º), longe do desempenho da última época, em que era terceiro à oitava ronda.

O Sporting, sem os lesionados Nuno Mendes e Jovane Cabral, chega a esta jornada como líder, mas também como a única equipa da I Liga que ainda não perdeu, somando sete vitórias e um empate, este no clássico com o FC Porto em casa (2-2).

Já começou o jogo em Famalicão! A primeira ameaça da equipa da casa surge aos 4 minutos. O Sporting não consegue sair com a bola para o ataque. Aos 6 minutos, uma excelente jogada de Pedro Posso, que ultrapassou bem Gil Dias.

Aos 7 minutos, Campana vê o primeiro amarelo do jogo por uma entrada dura sobre Palhinha. O primeiro canto do jogo surge aos 13 minutos da primeira parte e é para o Sporting. Surge um cabeceamento forte de Feddal, que ficou muito perto de inaugurar o marcador. Foi o maior lance de perigo do jogo.

Penálti para o Sporting aos 20 minutos. Luís Godinho, sem dúvidas, assinala falta dentro da água sobre Nuno Santos. E é o próprio Nuno Santos quem vai tentar converter em golo. Rematou para o lado esquerdo, mas Luiz Júnior esticou-se todo e fez uma grande defesa. Pedro Gonçalves vê cartão amarelo por, na recarga, cometer falta sobre o guarda-redes do Famalicão.

À meia hora de jogo, Palhinha remata de longe e surpreende Luiz Júnior, mas o guarda-redes estica os braços e consegue a soco, com mais uma grande defesa, negar o golo aos leões. Um minuto depois, o guardião do Famalicão fica sentado no relvado e o jogo é interrompido para Luiz Júnior ser assistido.

Pedro Porro aproveita a pausa para ir ao banco de suplentes beber água e ouvir indicações de Ruben Amorim. Aos 37 minutos, Pedro Gonçalves fatura pela 10.ª vez no campeonato e faz o primeiro golo do jogo em Famalicão. Uma bola em jeito que fugiu ao guarda-redes Luiz Júnior.

A vantagem do Sporting durou apenas 6 minutos. Aos 43, quando os leões pareciam ter o jogo controlado, acontece um erro incrível de Adán. A jogada começa numa falta de Porro sobre Valenzuela na esquerda do ataque do Famalicão. Na sequência de um livro batido à esquerda do ataque do Famalicão, Gustavo Assunção marcou de cabeça.

Mesmo perto da final da primeira parte, já no tempo de compensação, Pedro Porro marca de livre e volta a colocar o Sporting em vantagem. Uma bomba de pé direito que volta a fugir ao guarda-redes Luiz Júnior.

Onze inicial do Famalicão: Luiz Júnior, Edwin Herrera, Riccieli, Babic, Gil Dias, Gustavo Assunção, Joaquín Pereyra, Campana, Fernando, Rúben Lameiras e Jordão.

Onze inicial do Sporting: Adán; Neto, Coates e Feddal; Pedro Porro, Palhinha, João Mário e Antunes; Pedro Gonçalves, Sporar e Nuno Santos.

Suplentes do Famalicão: Zlobin, Morer, Trevisan, Jhonata, Iván Jaime, Neto, Trotta, Jorge Ferreira e Patrick William.

Suplentes do Sporting: Luís Maximiano, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, Borja, Matheus Nunes, Daniel Bragança, Tabata, Tiago Tomás e Pedro Marques.