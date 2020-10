Por Cátia Carmo 24 Outubro, 2020 • 19:42 Partilhar este artigo Facebook

O FC Porto procura este sábado regressar às vitórias e aproximar-se do líder Benfica na receção ao Gil Vicente, na quinta jornada da I Liga.

Com um registo de três jogos consecutivos sem vencer (dois para o campeonato e um para a Liga dos Campeões), a equipa de Sérgio Conceição regressa ao Estádio do Dragão, três semanas depois do surpreendente desaire com o Marítimo (3-2), na terceira ronda.

No segundo posto com sete pontos e a cinco do líder Benfica, o FC Porto recebe o Gil Vicente, que é uma das três equipas que ainda não perdeu no campeonato, juntamente com Benfica e Sporting. Os gilistas registam uma vitória e dois empates e têm ainda um jogo atraso (com o Sporting, da ronda inaugural, devido à Covid-19).

Já rola a bola no Estádio do Dragão. Aos três minutos de jogo, remate distante de Lourency à figura de Marchesín. Nestes primeiros dez minutos de jogo é o FC Porto que tem tido mais presença no meio-campo do Gil Vicente, bem como domínio da posse de bola.

Quinze minutos e ainda não há oportunidades de golo. Aos 25 minutos, o Gil Vicente teve uma grande oportunidade de golo num contra-ataque de quatro para dois, mas Leauty perdeu muito tempo e já rematou contra Pepe. Um minuto depois, Zaidu vê cartão amarelo por uma má abordagem num lance com um adversário.

Aos 28 minutos esteve perto o golo do FC Porto depois de um bom cabeceamento de Toni Martínez. Valeu ao Gil Vicente a notável defesa de Denis. Um lance que nasceu de um trabalho de Corona no lado esquerdo. O primeiro golo do jogo surge aos 41 minutos na sequência de uma boa jogada dos azuis e brancos. Evanílson só teve de encostar e estrear-se a marcar.

É intervalo no Dragão!

Recomeça o FC Porto-Gil Vicente no Dragão. Alteração no FC Porto ao intervalo: saiu Toni Martinez e entrou Romário Baró. Aos 50 minutos, Fábio Vieira cobra um livre indireto à direita, mas a bola sai com demasiada força em direção ao segundo poste da baliza gilista.

Cinco minutos depois, um remate de Baró no interior da área acaba por ser desviado após bater em Ygor Nogueira e a bola sai pela linha de fundo. O lance do remate de Romário Baró vai ser analisado pelo VAR. Hélder Malheiro vai ver as imagens e assinala penálti. Uribe falhou! É uma grande defesa de Denis!

Aos 61 minutos, substituição no Gil Vicente: sai Lourency e entra Baraye. Quatro minutos depois, uma interceção de Rúben Fernandes evitou remate perigoso de Fábio Vieira, dentro da área, à baliza gilista. Pouco depois, surge um remate de primeira de Fábio Vieira na sequência de um cruzamento tenso de Corona para a entrada da grande área.

A 20 minutos do final, a equipa do FC Porto está com um pendor ofensivo superior à do Gil Vicente.

Onze inicial do FC Porto: Marchesín, Manafá, Pepe, Mbemba e Zaidu; Uribe, Fábio Vieira, Corona, Nakajima; Evanílson e Toni Martínez.

Onze inicial do Gil Vicente: Denis; Joel, Rodrigo, João Afonso e Talocha; Samuel Lino, Lourency, Gonçalves e Rúben Fernandes; Leauty e Nogueira.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Taremi, Marega, Grujic, João Mário, Sérgio Oliveira, Felipe Anderson e Malang Sarr.

Suplentes do Gil Vicente: Fuzato, Souley, Renan Oliveira, Kanya, Vitor Carvalho, Baraye, Lucas Mineiro, Leandrinho e Ahmed.